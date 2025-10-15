 Fue captado en vivo: Sorprenden a Andrés Chadwick Costa manejando con licencia vencida - Chilevisión
15/10/2025 11:08

Fue captado en vivo: Sorprenden a Andrés Chadwick Costa manejando con licencia vencida

Andrés Chadwick Costa, hijo del exministro del Interior, mantenía documentación vencida y no portaba licencia de conducir al ser fiscalizado en Las Condes.

Publicado por CHV Noticias

Durante este miércoles, Andrés Chadwick Costa, hijo del exministro del Interior de Sebastián Piñera, fue sorprendido circulando con licencia de conducir vencida hace 10 años en Las Condes.

El procedimiento quedó registrado por el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, que captó el momento exacto de la fiscalización en las cercanías del Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

Chadwick, quien circulaba en un Renault Clio del año 2007, mantenía documentación vencida y no portaba licencia de conducir tras ser fiscalizado por Carabineros.

Al ser consultado por el programa de Chilevisión, el comunicador audiovisual declinó dar una declaración al respecto y sólo se limitó a decir "estoy en la vía pública".

Durante el mismo matinal, Andrea Arístegui reveló que el vehículo de Chadwick Costa acumula 330 multas en 16 años.

Mira el momento acá:

