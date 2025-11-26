Cámara la captó: El detalle que vinculó a Yuyuniz Navas en investigación por crimen de La Reina - Chilevisión

Imágenes exclusivas del matinal Contigo en la Mañana muestran a la actriz transitando por el sector el mismo día del crimen. "No tiene ninguna calidad jurídica en el proceso", aclaró su abogada.

Contigo en la Mañana reveló detalles del vínculo de la actriz Yuyuniz Navas con la investigación por el triple crimen en La Reina.

Durante el matinal de Chilevisión, se expusieron imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Navas transitando por el sector previo al asesinato del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

De acuerdo al video, Yuyuniz estacionó su automóvil frente a la casa contigua al domicilio en que ocurrieron los hechos.

30 segundos después, descendió del vehículo para ingresar a la vivienda vecina, justo en el horario en que ocurrió el triple homicidio.

Yuyuniz Navas declaró ante PDI por crimen en La Reina

A raíz de lo anterior, la actriz fue citada a declarar en calidad de testigo ante la Policía de Investigaciones (PDI).

Al respecto, Marcelo Castillo, abogado del imputado Jorge Ugalde, indicó al realizar un levantamiento de cámaras de seguridad, se descubrió que a la hora del asesinato "había una mujer de características similares".

"No tiene ninguna participación en los hechos, queremos ser categóricos en eso, solamente es testigo", aclaró después.

La defensa de Ugalde explicó por qué es tan relevante la declaración de Navas. "Estaba en un domicilio próximo al lugar del sitio del suceso y nos puede decir si conversó o no con don Jorge Ugalde", puntualizó.

Castillo indicó que la versión de la actriz podría desestimar la tesis del Ministerio Público, que responsabiliza al cuñado del fotógrafo como el autor material del triple asesinato.

"Eso es prácticamente imposible (que hablara con Ugalde) porque él no estaba, no la conocía y no estuvo con ninguna mujer afuera", argumentó el abogado.

La teoría de la abogada de Yuyuniz Navas

Claudia Rojas, abogada de Yuyuniz, aseguró al matinal de Chilevisión que su representada "se encontraba en un lugar que transita frecuentemente".

"No es la persona que una vecina dice haber visto. Tal como ustedes lo muestran en las imágenes, ella entra y sale de un lugar que es contiguo al lugar de los hechos", agregó.

Rojas aseguró estar "impactados" con la "liviandad con que se ha tratado el proceso en general, cómo ha aparecido a la luz el nombre de mi representada y varios acontecimientos que deberían ser de carácter privado".

La abogada no descartó iniciar acciones legales por involucrar a la comunicadora en los hechos. "No es imputada, sujeto de interés ni testigo, no tiene ninguna calidad jurídica en el proceso", puntualizó.

Mira las imágenes acá: