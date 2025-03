Femicidio en Temuco: Ex coronel cuestionó actuar de Carabineros en búsqueda de joven hallada sin vida - Chilevisión

Guillermo Benítez, experto en seguridad y otrora funcionario de la institución policial, planteó que los uniformados sí debieron entrar al domicilio, en vista del contexto en que ocurrió la desaparición de la víctima.

Guillermo Benítez, experto en seguridad y ex coronel de la institución policial, cuestionó el proceder de los carabineros en el marco de la investigación del femicidio de una mujer de 22 años, cuyo principal sospechoso es su ex pareja, en la ciudad de Temuco.

De acuerdo al otrora funcionario de la institución, el contexto ameritó una intervención extraordinaria al interior del inmueble.

"Teniendo la conexión el carabinero... sabiendo que el agresor estaba detenido y hacen la conexión con la niña desaparecida, claramente que puede ingresar sin la orden previa de entrada y registro", sostuvo Benítez.

Pero si no se hace la conexión entre ambos, continuó, "la verdad es que solamente hay un antecedente que es la presunta desgracia, pero esta no señala nada de que ella podría estar al interior de ese domicilio".

Respuesta de Carabineros

Carabineros salió al paso y dio explicaciones ante las críticas por el procedimiento de sus funcionarios en el marco del lamentable femicidio.

Mediante un punto de prensa, el general Patricio Yáñez, jefe de zona de la región de La Araucanía, aseguró que los uniformados no pudieron hacer ingreso al departamento donde fue hallada la víctima porque no tenían la autorización judicial correspondiente.

"Para ingresar a un sitio cerrado nosotros necesitamos la orden de un tribunal", argumentó. "Por lo tanto, ese día concurrimos en horas de la tarde, se tocó la puerta y no salió nadie".

Al día siguiente, relató a los medios de comunicación, "los familiares escalaron y lograron detectar la presencia de su familiar fallecida", por lo que, tras forzar la puerta, los policías finalmente entraron al inmueble.

Hermana de víctima escaló edificio para hallar a su hermana

Roxana Barreno, hermana de la víctima, reveló que tanto ella como su familia no sabían que la joven viajaría a Temuco. "Tuvo una relación con este chico hace unos meses pero habían terminado y había dejado la relación.

"Mi mamá llegó del trabajo, en la tarde fue que le preguntó donde estaba. Ahí recién le respondió enviándole una foto y diciéndole que estaba con Jeison. Hasta ahí fue que supimos de ella", relató a CHV Noticias.

Luego, tildó de "raro" que ella no respondiera el teléfono "porque ella nunca fue así". "Mi mamá empieza a escribirle, 'necesito hablar con mi hija, estoy preocupada', y más porque empezamos a indagar en las redes y él hizo una publicación que iba con ella a las Bahamas", contó.

Al momento del triste hallazgo y desenlace, dijo que preguntó a Carabineros "si era lo único que iban a hacer", pues afirmó que solo tocaron el timbre del departamento.

"Y me dijo 'pero es que no podemos tumbar la puerta si no escuchamos gritos, esto es lo que podemos hacer'. Le dije a mi esposo que diéramos la vuelta, con la impresión y todo el miedo del mundo fue que decidí subir, no sé cómo lo hice porque ni siquiera sé cómo subí", recordó.

Ex pareja de la víctima será formalizado por femicidio

Alrededor de una semana habría estado el cuerpo sin vida Sarais González en el departamento de Jeison Barrios, de 25 años y en situación migratoria irregular. En el registro que dura casi 3 minutos, su hermana Roxana es quien recrimina a Carabineros por no entrar y ver qué pasaba.

Mientras Carabineros continúa con las diligencias, ahora se deberá formalizar a Barrios por el delito de femicidio, cargos que se suman a los de ocasionar lesiones graves gravísimas a otra persona, pues arrancó los ojos a un sujeto en el marco de un violento altercado.