Nicolás Grau contradice al ministro Quiroz por dichos sobre “caja del 1% de lo normal” en Hacienda - Chilevisión

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13/03/2026 15:39

Nicolás Grau contradice al ministro Quiroz por dichos sobre “caja del 1% de lo normal” en Hacienda

El actual ministro de Haciendo afirmó en La Moneda que "la caja con que cerró la administración anterior fue de US$ 40 millones de dólares", agregando que lo normal es entre US$ 3.000 y US$ 4.000.

Este viernes, el gobierno de José Antonio Kast realizó su primera vocería en el Palacio de La Moneda, donde estuvieron Mara Sedini y Jorge Quiroz, nuevo ministro de Hacienda.

"La caja con que cerró la administración anterior fue de US$ 40 millones de dólares, normalmente las cajas terminan entre US$ 3.000 y US$ 4.000 millones... Heredamos una caja del 1% de lo normal", señaló Quiroz.

No obstante, las respuestas no tardaron en llegar desde el gobierno saliente, donde exministros y representantes del Frente Amplio no solo respondieron sus dichos, sino que también lo desmintieron.

Exministros Grau y Jackson responden a Jorge Quiroz

El primero en comentar los dichos de Quiroz fue Nicolás Grau, exministro de Hacienda y Economía de Gabriel Boric, quien compartió un documento de "Evaluación de los activos consolidados del Tesoro Público" e indicó "el último dato público es 1406 millones de dólares (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares".

Este tweet fue respondido por Giorgio Jackson, exministro de Desarrollo Social, quien afirmó: "O sea el nuevo ministro Quiroz, para estrujar los datos e inventar una emergencia, tomó el dato de hace 3 meses (US$46MM) en vez de la cifra actualizada".

Mientras que Andrés Couble, Secretario General del Frente Amplio, publicó que "el exministro (Grau) muestra con datos que Quiroz utiliza un dato desactualizado, por ignorancia o mala fe, para dar la sensación de una situación crítica".

Por último, Beatriz Sánchez, excandidata presidencial, preguntó si lo del nuevo ministro de Hacienda es un error de principiante o una "mentira burda".

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