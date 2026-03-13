¿Primer indultado? La respuesta de Mara Sedini ante eventual beneficio a condenado por muerte de Romario Veloz - Chilevisión

La ministra vocera de gobierno realizó su primera vocería, en la profundizó sobre los dichos del Presidente a CHV Noticias, donde adelantó que utilizará su capacidad de indulto en “personas que defendieron la patria”.

Luego de las declaraciones sobre los indultos que dio el presidente José Antonio Kast en entrevista con CHV Noticias, la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, aclaró el eventual beneficio que se le entregaría a ciertos condenados.

El mandatario concedió su primera entrevista oficial y conversó la noche del jueves con Macarena Pizarro sobre las centralidades de su gestión y adelantó que utilizará su capacidad de indulto en “personas que defendieron la patria”.

“También he señalado que la facultad de indulto, acogiendo también algunos llamados, quizás no corresponde que lo vea una sola persona y que sea una comisión, pero en algunos casos de esa violencia extrema sí voy a utilizar la facultad del indulto a las personas que defendieron la patria”, adelantó el mandatario.

A raíz de esos dichos se le consultaron por dos eventuales beneficiarios: El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, ondenado por violencia innecesaria con resultado de muerte de Romario Wladimir Veloz Cortés en La Serena; y el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, condenado a 12 años y 183 días de presidio mayor en su grado medio por el ataque contra la actual senadora Fabiola Campillai, lo que provocó su ceguera total.

Consultada al respecto, la recién asumida vocera indicó que "estos casos particulares que se están revisando en el marco del estallido de octubre de 2019 y posterior, en un contexto de violencia que no habíamos vivido, requiere una revisión exhaustiva, caso a caso, que el presidente va a revisar y dará a conocer en su momento”, detalló Mara Sedini.

“Los casos se están analizando y a penas se tome una determinación se va a informar, lo demás son especulaciones”, agregó.