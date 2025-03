“Están destrozadas”: Ex esposa del trabajador asesinado con una piedra actualizó estado de sus hijas - Chilevisión

A dos días del fatal robo con homicidio consumado contra Víctor Hugo Sandoval, su ex esposa Jennifer Cancino actualizó el estado en el que se encuentran las tres hijas que tienen en común, de 16, 13 y 10 años.

"Están destrozadas, las niñas están súper mal. Me complica mucho que vean la tele, que vean esas imágenes, cómo le mataron al papá", contó la mujer a Chilevisión. "Estoy tratando de darles fuerzas a las tres, no quieren comer, no quieren nada", lamentó.

Además, relató que las tres "se preguntan por qué hicieron esto al papá, quieren justicia, quieren que atrapen al delincuente que hizo esta cuestión. Quieren que se haga justicia a su papá".

"Quiero justicia para el papá de mis hijas", expresó también la mujer. "Mis hijas necesitan la paz, las niñas lo adoraban, él era todo para sus hijas, su papá era todo", reiteró, junto con solicitar cualquier antecedente sobre el autor del homicidio.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Era el mejor compañero de la oficina"

Al testimonio de la ex pareja se suma el de una compañera de trabajo de Víctor, quien conversó con CHV Noticias y halagó al hombre que se desempeñaba como junior desde hace 17 años en la empresa de seguridad.

"Fue un gran compañero, la mejor persona que pudimos haber tenido como compañero", manifestó. "No hay palabras para despedirlo", expresó también.

"Él amaba a sus hijas, el tesoro más grande siempre fueron sus pequeñas", contó. "Era el mejor compañero de la oficina... imagínense lo que le pasó, perdió la vida y no le hacía daño a nadie, era una persona de un gran corazón".

VER MÁS SOBRE TRABAJADOR ASESINADO EN PEÑALOLÉN

El violento robo que terminó con la vida de Víctor

Cabe recordar que Víctor Hugo Sandoval, de 57 años, murió este miércoles luego de ser atacado con un brutal piedrazo propinado por un delincuente en la comuna de Peñalolén.

Los testigos lo asistieron de inmediato y, tras el robo en plena vía pública, lo trasladaron hasta el Hospital Dr. Luis Tisné, donde perdió la vida por un infarto y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía local de La Florida y se instruyeron diligencias al OS-9 de Carabineros. De momento no se han reportado detenidos.