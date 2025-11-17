Paraderos colapsaron: Actualizan estado de la Línea 1 de Metro de Santiago tras suspensión de servicio - Chilevisión

Durante la mañana de este lunes se informó que cuatro estaciones de Metro de la Línea 1 estuvieron sin servicio en plena hora punta. Sin embargo, a las 8.30, el transporte fue normalizado.

De acuerdo a lo detallado por la empresa de tren subterráneo, las estaciones que se vieron afectadas pero ya retomaron sus funciones fueron:

La Moneda

U. de Chile

Santa Lucía

U. Católica

A través de su cuenta de redes sociales detallaron que la emergencia se debió a una persona en la vía.

Debido al cese de funcionamiento momentáneo del Metro, paraderos del centro de Santiago se vieron repletos de personas que necesitaban desplazarse.

Buses del Sistema RED se vieron a su máxima capacidad por varios minutos, lo que complicó el desplazamiento durnate la mañana en Santiago.