No eres sólo tú: Reportan “degradación masiva” de servicios de Entel y la compañía responde - Chilevisión

La firma indicó que ya trabaja en la mejora del servicio y están "en proceso de recuperación". Desde Subtel indicaron que la empresa se "encuentra trabajando en la normalización".

Durante este jueves, diversos usuarios reportaron fallas en la telefonía movil de Entel y la compañía confirmó intermitencias en el servicio.

De acuerdo a lo comunicado por la firma mediante un comunicado, en un primer momento indicaron que "se está registrando intermitencia en los servicios de telefonía móvil y hogar".

Es por lo anterior que "los equipos técnicos ya se encuentran trabajando en terreno para mitigar los efectos de esta contingencia".

Posteriormente, a través de redes sociales, actualizaron la información, detallando que "los servicios móviles y hogar se encuentran en proceso de recuperación".

ACTUALIZACIÓN: 📶 Informamos a nuestros clientes que los servicios móviles y hogar se encuentran en proceso de recuperación. pic.twitter.com/p3PMx9jDjB — Entel Chile (@entel) October 30, 2025

En redes sociales fueron varios los usuarios que señalaron no poder comunicarse ni por llamada telefónica ni por otros servicios de chat, como WhatsApp.

De momento, no se ha informado una hora de restablecimiento total del servicio, pero indicaron que se está trabajando para ello y ya han notado que de a poco de retoma la estabilidad.

Junto a lo anterior, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) señaló que "se presenta una degradación masiva de servicios del operador Entel. La compañía informó que se encuentra trabajando en la normalización de los servicios".