Engañoso: candidatos presidenciales no reciben un “pago” por votos, sino un reembolso de gastos electorales - Chilevisión

Ocho candidatos compiten por las elecciones presidenciales del 16 de noviembre de 2025, entre ellos, Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami. En ese contexto, más de 3.500 usuarios en redes sociales afirman que los dos aspirantes se postulan solo porque, por cada voto obtenido, el Servicio Electoral les “paga” 1.500 pesos chilenos. Pero esto no es correcto. La autoridad electoral reembolsa los gastos electorales que hayan acreditado los candidatos y, con ciertas condiciones, no es un “pago” en efectivo.

“De esto se tratan estas candidaturas. No malgaste ni regale SU plata. No vote por ellos”, señala un usuario en X que comparte una imagen de los candidatos Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami.

Junto a las fotos se lee el texto: “TU VOTO. Es nuestro Sueldo. TENEMOS NULAS POSIBILIDADES DE GANAR Pero por cada voto recibido SERVEL nos paga luca y media (1.500 pesos) y juntamos muchos millones gracias a los giles que votan por nosotros”. El contenido se comparte también en Facebook, Instagram, y TikTok.

El 16 de noviembre de 2025 se realizarán las elecciones presidenciales, y son ocho los candidatos confirmados por el Servicio Electoral (Servel).

Los que van por primera vez son la exministra y candidata oficialista Jeannette Jara, el diputado Johannes Kaiser y el expresidente del fútbol chileno Harold Mayne-Nicholls.

La exalcaldesa Evelyn Matthei tuvo una candidatura previa en 2013. El profesor Eduardo Artés, el abogado José Antonio Kast, el economista Franco Parisi y el cineasta Marco Enríquez-Ominami vuelven a repetir su participación.

Parisi fue candidato independiente en 2013, y candidato por el Partido de la Gente en 2021, quedando tercero en ambas ocasiones. Por su parte, Marco Enríquez-Ominami (MEO) fue candidato en 2009, 2013, 2017 y 2021, quedando tercero en dos ocasiones (2009 y 2013).

No es pago por voto

En su sitio web, el Servel explica que la Ley 19.884 “permite que el Fisco financie parte de los gastos de campaña de las candidaturas y partidos políticos que cumplan ciertas condiciones”.

Dicha norma detalla que el gasto electoral es “todo desembolso o contribución avaluable en dinero” por el candidato o un partido político con “ocasión y a propósito de actos electorales”.

El reembolso busca “equilibrar” las condiciones de competencia entre candidaturas, dice la página web de la entidad.

El valor a reembolsar sí tiene en cuenta el número de votos obtenidos. Por ejemplo, en la primera vuelta presidencial se estima que por cada sufragio se habiliten 0,04 Unidades de Fomento (UF) vigentes al momento en que el Consejo Directivo del Servel.

Al 4 de septiembre de 2025, la UF está a 39.429 pesos. Es decir, 0,04 UF serían 1.577 pesos.

Sin embargo, el valor final a reembolsar a los candidatos depende también de los gastos electorales que hayan acreditado durante la campaña. No es un pago en efectivo.

“Sí recibes dinero, pero es a cambio de prestaciones que gastaste en la campaña. Tú rindes con una factura al Servel y te paga esas prestaciones. No es que recibas efectivo directamente por haber participado en una campaña electoral”, explicó a la AFP Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP).

Según la información del Servel, el reembolso “no es automático ni se entrega por el solo hecho de obtener votos” y tiene varios requisitos legales:

Que la cuenta de ingresos y gastos electorales esté aprobada por el Servel.

Que los gastos presentados no hayan sido financiados con otras fuentes, como aportes propios, de terceros, del partido o créditos con mandato.

Que se presenten boletas o facturas vigentes y pendientes de pago, correspondientes a gastos electorales realizados durante el período de campaña.

La alianza Comprueba se contactó con el servicio de prensa de Servel, que detalló las opciones de reembolso:

Pago a proveedores: el reembolso va dirigido directamente a los candidatos o partidos políticos, para financiar sus gastos pendientes de pago a proveedores, en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Corresponde a los gastos que no estén financiados por otro tipo de aportes y se respalden con boletas y facturas pendientes de pago.

Crédito Bancario con mandato de cobro: el reembolso es pagado al Banco que haya entregado el crédito. El administrador electoral o el administrador general electoral respectivo deberá acreditar la obtención del crédito y la efectividad del uso de éste en la campaña electoral, ingresando previamente en Servel un mandato de cobro en favor del banco emisor del crédito.

Cesión de derechos: el dinero se entrega a los partidos cuando éstos hubieren asumido el pago correspondiente a los proveedores de una candidatura por bienes y servicios prestados en la campaña electoral de ese candidato.

Anticipo fiscal: recibirá este pago al inicio del periodo de campaña electoral, cada partido que haya presentado candidatos a la respectiva elección y los candidatos independientes fuera de pacto, de acuerdo con el guarismo establecido en la ley. Luego, previo al otorgamiento de reembolso se descontarán los montos anticipados.

En resumen, el reembolso no es automático, el monto depende del tipo de elección, del valor de la UF de ese momento y de la rendición y comprobación de gastos por parte del candidato o partido. Además, Servel establece un límite de gastos electorales y, en consecuencia, de los posteriores reembolsos.

