Graban a encapuchados atacando a carabineros con armas de fuego en Cerro Navia - Chilevisión

Los incidentes ocurridos la noche de este jueves fueron captados por cámaras de vigilancia del sector.

Un grupo de encapuchados fue captado disparando con armas de fuego a funcionarios de Carabineros la noche de este jueves en Cerro Navia.

De acuerdo a lo señalado por la institución policial, lo desórdenes están ocurriendo en las calles Mapocho con Huelén.

Según informó la policía uniformada a través de redes sociales, los sujetos "arrojaron elementos incendiarios (molotov)" y carabineros ya trabajan en el lugar para recuperar el oden.

Según se aprecia en las imágenes, se trataría de más de una decena de individuos vestidos de negro y a rostro cubierto.

Estos incidentes se dan en el marco de una nueva conmemoración del 11 de septiembre en el país.

