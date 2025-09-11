 Graban a encapuchados atacando a carabineros con armas de fuego en Cerro Navia - Chilevisión
11/09/2025 22:39

Graban a encapuchados atacando a carabineros con armas de fuego en Cerro Navia

Los incidentes ocurridos la noche de este jueves fueron captados por cámaras de vigilancia del sector.

Publicado por CHV Noticias

Un grupo de encapuchados fue captado disparando con armas de fuego a funcionarios de Carabineros la noche de este jueves en Cerro Navia.

De acuerdo a lo señalado por la institución policial, lo desórdenes están ocurriendo en las calles Mapocho con Huelén. 

Según informó la policía uniformada a través de redes sociales, los sujetos "arrojaron elementos incendiarios (molotov)" y carabineros ya trabajan en el lugar para recuperar el oden.

Según se aprecia en las imágenes, se trataría de más de una decena de individuos vestidos de negro y a rostro cubierto.

Estos incidentes se dan en el marco de una nueva conmemoración del 11 de septiembre en el país.

