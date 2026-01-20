Empresa minera en Penco responde a rumores por acusación de vínculo con incendios forestales - Chilevisión

La empresa de innovación minera a cargo del proyecto Módulo Penco en el Biobío descartó las "afirmaciones falsas, irresponsables y malintencionadas" que han circulado en redes, las cuales la vinculan con el origen de los siniestros forestales.

Aclara, empresa de innovación minera a cargo del proyecto Módulo Penco en el Biobío, negó cualquier participación en los incendios forestales en la región, a propósito de "informaciones y rumores" que "intentan responsabilizar a la empresa por el origen del incendio".

Mediante un comunciado, la compañía que busca procesar tierras raras pesadas en la comuna de Penco señaló que "somos claros y categóricos en señalar que se trata de afirmaciones falsas, irresponsables y malintencionadas".

"Por el contrario, también hemos sido directamente afectados por esta catástrofe", reconocieron. "Confiamos plenamente en el trabajo de las autoridades competentes que están investigando las causas de la emergencia".

Además, junto con adelantar que no descartan sumarse a las acciones para perseguir a los responsables, también informaron que sus equipos se desplegaron para apoyar a los voluntarios y autoridades en la zona.

"Desde el primer momento nuestros equipos han estado en terreno en coordinación con autoridades, Bomberos y otras organizaciones, apoyando según las necesidades que se han ido levantando".

"La prioridad es estar con las familias afectadas y colaborar en la respuesta a la emergencia. Como vecinos de la comuna, reiteramos nuestra disposición a seguir apoyando en este momento crítico y a contribuir en los procesos de recuperación y reconstrucción", cerraron.

Piden investigar a Aclara por incendios: "Es demasiada coincidencia"

Fue ayer lunes cuando el medio Defendamos Patagonia y la corporación Parque Para Penco pidieron en redes sociales investigar "de forma exhaustiva" unos supuestos focos simultáneos de incendio "cerca del proyecto minero Aclara".

"Varios de estos focos se iniciaron en cerros y bosques nativos ubicados próximos al área donde la empresa canadiense Aclara Resources pretende instalar su proyecto de extracción de tierras raras", escribieron en un comunicado.

Agregaron que la iniciativa "ha sido rechazada masivamente por la comunidad" en los procesos de evaluación ambiental, para luego asegurar que "es demasiada coincidencia" que las llamas "hayan arrasado precisamente los bosques que la minera quería remover".

Al mismo tiempo, consignaron que el gobernador del Bíobio "ya había señalado que la inmediatez y cantidad de focos iniciales permiten presumir intencionalidad", mientras que la Fiscalía y brigadas especializadas trabajan en la determinación de causas.