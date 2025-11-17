Emergencia en Torres del Paine: Reportan tragedia con un turista muerto, un desaparecido y un hipotérmico - Chilevisión

Las labores de búsqueda y rescate se encuentran suspendidas por las condiciones climáticas extremas de la zona.

Hace minutos se reportó una emergencia en el sector de Los Perros en el Parque Nacional Torres del Paine con el hallazgo de un cadáver y de una persona afectada con hipotermia, así como la notificación de un desaparecido.

Según el medio local El Pingüino, el fatal desenlace ocurrió mientras las tres personas se encontraban realizando un circuito de trekking, aunque se desconoce si estaban juntas.

Las condiciones climáticas extremas de la zona, en las cercanías del Paso John Gardner, dificultaron las labores de rescate.

El citado medio recogió las declaraciones del Delegado Provincial Guillermo Ruiz, quien afirmó que a primera hora de este martes se retomarán las acciones por parte de personal especializado.