Emergencia por incendio en edificio de Vitacura: Cinco compañías de Bomberos combaten las llamas - Chilevisión

26/11/2025 13:45

Emergencia por incendio en edificio de Vitacura: Cinco compañías de Bomberos combaten las llamas

El siniestro se originó en un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio en Alejandro Serani Norte con calle Del Mirador.

Publicado por CHV Noticias

Al menos cinco compañías de Bomberos se trasladaron este miércoles hasta un edificio en Vitacura, en la región Metropolitana, donde se registró un incendio.

La emergencia se originó en un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio en Alejandro Serani Norte con calle Del Mirador.

Imágenes compartidas por el Cuerpo de Bomberos de Santiago muestra la densa columna de humo producto de las llamas.

Noticia en desarrollo...

