Elecciones 2025: Guía simple para entender cómo se reparten los escaños en Chile - Chilevisión

16/11/2025 18:03

Elecciones Parlamentarias 2025: Así se reparten los escaños en Chile con el método D'Hondt

El 16 de noviembre Chile elegirá senadores y diputados usando el método D’Hondt. Te explicamos de forma clara cómo se reparten los escaños y cómo se define quién resulta electo.

El 16 de noviembre Chile volverá a las urnas para definir no solo a su próximo presidente, sino también la composición del Congreso. Ese día se elegirán 23 senadores en siete regiones y 155 diputadas y diputados en los 28 distritos electorales del país. Aunque el proceso es el mismo para todo Chile, la forma en que se reparten los escaños suele generar dudas. Con ayuda de la IA, te explicamos el sistema de manera simple, con un ejemplo práctico.

¿Cómo se asignan los escaños?

En las elecciones parlamentarias chilenas se utiliza el método D’Hondt, un sistema de representación proporcional que distribuye los cargos según la votación obtenida por cada lista o pacto. Es decir, el reparto no se hace candidato por candidato, sino primero por lista.

Un punto importante: los votos nulos y blancos no cuentan para el cálculo, por lo que no afectan la distribución final.

¿En qué consiste el método D’Hondt?

El sistema funciona con una lógica matemática bastante sencilla:

  1. Se suman los votos totales de cada lista.

  2. Cada total se divide por 1, 2, 3, etc., dependiendo del número de escaños disponibles.

  3. Se ordenan todos los resultados de mayor a menor.

  4. Los cargos se asignan en ese mismo orden hasta completar los cupos.

Ejemplo práctico para entenderlo

Imagina un distrito donde se eligen tres diputados y compiten tres listas:

Lista Votos totales
Lista X 100.000
Lista Y 60.000
Lista Z 40.000

Aplicando D’Hondt, las listas se dividen así:

Lista /1 /2 /3
X 100.000 50.000 33.333
Y 60.000 30.000 20.000
Z 40.000 20.000 13.333

Se toman los tres números más altos de toda la tabla:
1️⃣ 100.000 → Lista X
2️⃣ 60.000 → Lista Y
3️⃣ 50.000 → Lista X

Resultado del distrito

Lista Escaños
Lista X 2
Lista Y 1
Lista Z 0

Así, Lista X obtiene dos puestos y Lista Y uno, aunque hubo tres listas compitiendo.

¿Y quiénes resultan electos?

Una vez definida la cantidad de escaños por lista, el criterio cambia según el tipo de candidatura:

Si la lista es de un solo partido:

Ganan los candidatos más votados dentro de esa misma lista.

Si la lista es un pacto entre partidos:

Primero se reparten los escaños entre los partidos del pacto usando otra vez el método D’Hondt. Luego, se elige a las candidaturas con más votos dentro de cada partido.

