¿El más disputado? Estas son TODAS las candidaturas del apetecido Distrito 10 - Chilevisión

Con comunas como Santiago, Ñuñoa y Providencia, el Distrito 10 concentra una de las disputas electorales más observadas del país.
El distrito 10 se perfila como uno de los escenarios más relevantes en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre.
Con comunas emblemáticas como Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Granja, San Joaquín y Macul, este territorio concentra una alta diversidad política y social, lo que históricamente lo ha convertido en un punto clave para medir las fuerzas de los distintos sectores.
Y es que cada pacto ha destinado a sus cartas más reconocidas para disputar este distrito que elige a 8 diputadas y diputados.
Candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados por el DIstrito 10:
Chile Grande y Unido: (Evópoli o EVO), Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Demócratas
- Jorge Alessandri Vergara (UDI)
- Macarena Zarhi Cordero (Ind.-UDI).
- María Jesús Schwertfer Cabezas (UDI)
- Juan Pablo Sáez Rey (Ind.-Dem.)
- Vicente Almonacid Heyl (Ind.-Dem.)
- Sandra Solimano Latorre (Ind.-Dem.)
- María Luisa Cordero Velásquez (Ind.-RN)
- Johanna Olivares Gribbell (RN)
- Francisco Orrego Gutiérrez (RN)
Unidad por Chile: Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), Partido Socialista (PS), Partido Por la Democracia (PPD), Partido Radical PR), Partido Liberal (PL) y Democracia Cristiana (DC).
- Gonzalo Winter Etcheberry (FA)
- Emilia Schneider Videla (FA)
- Lorena Fries Monleon (FA)
- Alejandra Placencia Cabello (PC)
- Irací Hassler Jacob (PC)
- María Fernanda Villegas Acevedo (PS)
- Ana María Hernández San Martín (DC)
- Helia Molina Milman (PPD)
- José Toro Kemp (PPD)
Cambio por Chile: Republicanos (PRCh), Partido Social Cristiano (PSC) y Partido Nacional Libertario (PNL)
- Hans Marowski Cuevas (PNL)
- Leticia Araya Ahumada (PNL)
- Franco Frías Gutiérrez (PNL)
- Evelyn Hernández Flores (PNL)
- Jean Pierre Bonvallet Setti (Ind.-PSC)
- Gino Lorenzini Barrios (Ind.-PSC)
- Matías Bellolio Merino (Rep.)
- Abigail Aburto Cárdenas (Ind.-Rep.)
- José Antonio Kast Adriasola (Rep.)
Verdes, Regionalistas y Humanistas: Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista (AH), la Alianza Verde Popular (PAVP) y el Partido Popular
- Francisco Estévez Valencia (Ind.-AH)
- Gloria Pérez Sepúlveda (Ind.-AH)
- Claudia Ruiz Montecino (Ind.-AH)
- Luis Rendón Escobar (Ind.-AH)
- Claudia Ruz Rothen (FRVS)
- Antonio Arriagada Jure (Ind.-FRVS)
- Javiera González Arenas (FRVS)
- Katherine Pérez Contreras (Ind.-FRVS)
- Marcia Soto Díaz
Izquierda Ecologista Popular: Partido Humanista (PH) y el Partido Igualdad (PI)
- María Celeste Jiménez Riveros (Ind.-PH)
- Pedro Grossi Robles (Ind.-PH)
- Daniela King Reyes (Ind.-PH)
- Gary Núñez Ordoña (PH)
- Jorge Palma Acuña (Ind.-PH)
- Matías Reyes Vargas (Ind.-PH)
- Carlos García Álvarez (Ind.-PH)
- Carolina Venegas Rivera (Ind.-PH)
- Ibar Zepeda Alcota (PH)
Partido de la Gente (PDG):
- Karen Osorio Muñoz (PDG)
- Gianni Contenla Ojeda (PDG)
- Alejandra Jara Quiroz (PDG)
- Andrea Herrera Cachaña (PDG)
- Bárbara Molina Silva (PDG)
- Francisca Acevedo León (PDG)
- Betzabé Vigorema Núñez (PDG)
- Jasmín Osorio Césped (PDG)
- Francisco Javier Patiño Tobar (PDG)
Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR):
- Dauno Tótoro Navarro (PTR)
- Joseffe Cáceres Torres (PTR)
- Fabián Puelma (PTR)
- Bárbara Brito Carrasco (PTR)
- Yuri Peña Jiménez (PTR)
- Valeria Yáñez Álvarez (PTR)
- Julio Mancilla Maraboli (PTR)
- Claudia Tassara Ruilova (PTR)
- Yamila Martínez Urrutia (PTR)
Partido Alianza Verde Popular
- Nicol Aguilera Ortiz (PAVP)
- Héctor Soto Gallardo (PAVP)
- Sofía González Peralta (PAVP)
- Catalina Durán Chanan (PAVP)
- César Lorca Hidalgo (PAVP)
- Nella Reyes Vallejos (PAVP)
- Jessica Saint-Pierre Collado (PAVP)
- Belén Carvajal Zúñiga (PAVP)
- Andrés Urzúa Corvalán (PAVP)