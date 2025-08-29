 ¿El más disputado? Estas son TODAS las candidaturas del apetecido Distrito 10 - Chilevisión
Minuto a minuto
A días de histórica condena: Hija de víctima de femicidio lesbofóbico perdió su casa en incendio AHORA | Temblor remece a la zona norte del país ¿El más disputado? Estas son TODAS las candidaturas del apetecido Distrito 10 VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla “Sandra varias veces me contó que...”: Los testimonios que cambiaron el rumbo del caso de femicidio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/08/2025 16:17

¿El más disputado? Estas son TODAS las candidaturas del apetecido Distrito 10

Con comunas como Santiago, Ñuñoa y Providencia, el Distrito 10 concentra una de las disputas electorales más observadas del país.

Publicado por CHV Noticias

El distrito 10 se perfila como uno de los escenarios más relevantes en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre.

Con comunas emblemáticas como Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Granja, San Joaquín y Macul, este territorio concentra una alta diversidad política y social, lo que históricamente lo ha convertido en un punto clave para medir las fuerzas de los distintos sectores.

Y es que cada pacto ha destinado a sus cartas más reconocidas para disputar este distrito que elige a 8 diputadas y diputados.

Candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados por el DIstrito 10:


Chile Grande y Unido: (Evópoli o EVO), Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Demócratas

  • Jorge Alessandri Vergara (UDI) 
  • Macarena Zarhi Cordero (Ind.-UDI).
  • María Jesús Schwertfer Cabezas (UDI) 
  • Juan Pablo Sáez Rey (Ind.-Dem.) 
  • Vicente Almonacid Heyl (Ind.-Dem.) 
  • Sandra Solimano Latorre (Ind.-Dem.) 
  • María Luisa Cordero Velásquez (Ind.-RN) 
  • Johanna Olivares Gribbell (RN) 
  • Francisco Orrego Gutiérrez (RN) 
 

Unidad por Chile: Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), Partido Socialista (PS), Partido Por la Democracia (PPD), Partido Radical PR), Partido Liberal (PL) y Democracia Cristiana (DC).

  • Gonzalo Winter Etcheberry (FA) 
  • Emilia Schneider Videla (FA) 
  • Lorena Fries Monleon (FA) 
  • Alejandra Placencia Cabello (PC) 
  • Irací Hassler Jacob (PC) 
  • María Fernanda Villegas Acevedo (PS)
  • Ana María Hernández San Martín (DC) 
  • Helia Molina Milman (PPD) 
  • José Toro Kemp (PPD) 
 

Cambio por Chile: Republicanos (PRCh), Partido Social Cristiano (PSC) y Partido Nacional Libertario (PNL)

  • Hans Marowski Cuevas (PNL)
  • Leticia Araya Ahumada (PNL) 
  • Franco Frías Gutiérrez (PNL) 
  • Evelyn Hernández Flores (PNL) 
  • Jean Pierre Bonvallet Setti (Ind.-PSC) 
  • Gino Lorenzini Barrios (Ind.-PSC) 
  • Matías Bellolio Merino (Rep.) 
  • Abigail Aburto Cárdenas (Ind.-Rep.) 
  • José Antonio Kast Adriasola (Rep.) 
 

Verdes, Regionalistas y Humanistas: Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista (AH), la Alianza Verde Popular (PAVP) y el Partido Popular

  • Francisco Estévez Valencia (Ind.-AH)
  • Gloria Pérez Sepúlveda (Ind.-AH)
  • Claudia Ruiz Montecino (Ind.-AH) 
  • Luis Rendón Escobar (Ind.-AH)
  • Claudia Ruz Rothen (FRVS) 
  • Antonio Arriagada Jure (Ind.-FRVS) 
  • Javiera González Arenas (FRVS) 
  • Katherine Pérez Contreras (Ind.-FRVS) 
  • Marcia Soto Díaz
 

Izquierda Ecologista Popular: Partido Humanista (PH) y el Partido Igualdad (PI)

  • María Celeste Jiménez Riveros (Ind.-PH)
  • Pedro Grossi Robles (Ind.-PH)
  • Daniela King Reyes (Ind.-PH) 
  • Gary Núñez Ordoña (PH)
  • Jorge Palma Acuña (Ind.-PH) 
  • Matías Reyes Vargas (Ind.-PH)
  • Carlos García Álvarez (Ind.-PH)
  • Carolina Venegas Rivera (Ind.-PH)
  • Ibar Zepeda Alcota (PH) 
 

Partido de la Gente (PDG): 

  • Karen Osorio Muñoz (PDG) 
  • Gianni Contenla Ojeda (PDG) 
  • Alejandra Jara Quiroz (PDG) 
  • Andrea Herrera Cachaña (PDG)
  • Bárbara Molina Silva (PDG)
  • Francisca Acevedo León (PDG)
  • Betzabé Vigorema Núñez (PDG)
  • Jasmín Osorio Césped (PDG)
  • Francisco Javier Patiño Tobar (PDG)
 

Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR): 

  • Dauno Tótoro Navarro (PTR) 
  • Joseffe Cáceres Torres (PTR) 
  • Fabián Puelma (PTR) 
  • Bárbara Brito Carrasco (PTR) 
  • Yuri Peña Jiménez (PTR)
  • Valeria Yáñez Álvarez (PTR) 
  • Julio Mancilla Maraboli (PTR) 
  • Claudia Tassara Ruilova (PTR) 
  • Yamila Martínez Urrutia (PTR) 
 

Partido Alianza Verde Popular

  • Nicol Aguilera Ortiz (PAVP)
  • Héctor Soto Gallardo (PAVP) 
  • Sofía González Peralta (PAVP)
  • Catalina Durán Chanan (PAVP) 
  • César Lorca Hidalgo (PAVP)
  • Nella Reyes Vallejos (PAVP) 
  • Jessica Saint-Pierre Collado (PAVP) 
  • Belén Carvajal Zúñiga (PAVP)
  • Andrés Urzúa Corvalán (PAVP)
Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Cristián Campos llamó a Natalia Valdebenito a hacerse “friegas con azufre”

El actor se fue en contra de la comediante, luego de que esta hiciera una crítica en contra de su esposa, en medio del proceso judicial que enfrentó por abuso sexual en contra de su exhijastra.

29/08/2025

VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla

Los uniformados ingresaron por el tercer piso del domicilio y utilizaron por primera vez en este tipo de procedimientos un carro especial de origen francés que está completamente blindado.

29/08/2025

“Sandra varias veces me contó que...”: Los testimonios que cambiaron el rumbo del caso de femicidio

Cristofer Pino fue condenado tras cometer un femicidio motivado por la expresión de género y la orientación sexual contra Sandra Almeida, quien era su vecina.

29/08/2025

PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en otras áreas de la institución.

29/08/2025