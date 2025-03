“Pesadilla constante”: El crudo testimonio de padres de joven fallecida en accidente en Ruta del Elqui - Chilevisión

Álex y María Eugenia son los papás de Francisca Pérez, la joven que perdió la vida en un trágico siniestro en septiembre pasado. Ahora, recuerdan a su hija y aseguran que buscarán justicia por ella.

Han pasado casi seis meses desde el fatal accidente de Francisca Pérez, una joven que volcó su vehículo y chocó en la Ruta del Elqui, en un caso que enlutó a toda una familia que continúa buscando justicia.

El siniestro ocurrió el 17 de septiembre pasado, cuando la joven de 29 años intentó esquivar a dos perros que se cruzaron en la vía. Pese a realizar una maniobra evasiva, perdió el control del vehículo, volcó y chocó un montículo de tierra, lo que provocó su fallecimiento.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

En diálogo con Contigo en Directo, la pareja dejó en claro que como el deceso ha impactado fuertemente en la familia, lo que los llevó también a iniciar acciones para conseguir justicia.

El dramático relato de los padres de Francisca Pérez, joven víctima de accidente de tránsito en Ruta del Elqui

"Para mi Francisca era el motivo de mi vida, era nuestra única hija, así que estamos en shock. Estamos en una pesadilla constante", afirmó Álex Pérez, padre de la joven.

Algo parecido fue lo que sostuvo María Eugenia Criado, que insiste en que su hija era "un ángel de luz, porque donde llegaba tenía un encanto" y tildó como "injusto" el siniestro, porque "ella amaba la naturaleza, el mar, los animales".

"Estamos totalmente destruidos como familia, era nuestra única hija, regalona, como ella sola, querida, inteligente, muy especial. La echamos mucho de menos todos los días y queremos solamente que en este caso se ha justicia", manifestó el progenitor.

Fue tras eso que, en diciembre pasado, la familia interpuso una querella criminal por cuasidelito de homicidio en grado de consumado contra la sociedad concesionaria de la Ruta del Elqui ya que, aseguran, debían tener medidas de seguridad para evitar cruces y tener la pista despejada.

La acción busca "que las autopistas se hagan responsables (...) que hagan carreteras como corresponde. Mi hija le hizo el quite a los perros, se volcó y chocó un montículo de tierra. ¿Dónde se ha visto eso? No hay protección, no hay nada para que los animales crucen", estimó la madre de la víctima.

El padre complementó con que "en el sector han habido muchos accidentes, muchas muertes, constantemente hay manadas de perro. Hasta se cruzaban cabras (...) donde se supone que es seguro, que se puede ir a 90 o 100 (km/h) tranquilamente".

"La amo mucho todavía, la voy a a seguir amando hasta el último día y que vamos a hacer todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance, para que ella tenga justicia", cerró.