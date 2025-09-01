“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia - Chilevisión

Mientras el suegro del conocido delincuente insiste en que otros antisociales intentaron robar su vehículo BMW, desde las policías cobra fuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

La muerte de Kevin Olguín, alias "Baby Bandito", y su pareja Karina Rojas, ha provocado versiones contrapuestas respecto a la causa del ataque que recibieron la madrugada del sábado en Cerro Navia.

El papá de la víctima y suegro del conocido delincuente, Mario Rojas, habló este lunes para descartar una de las teorías en torno al doble homicidio, que trata sobre un presunto ajuste de cuentas.

La teoría del ajuste de cuentas

La primera teoría sobre el crimen de Baby Bandito apunta a un posible ajuste de cuentas, pues el crimen fue perpetrado por desconocidos que percutaron más de veinte disparos en contra del vehículo en el cual se desplazaba la pareja.

El fiscal ECOH Fernando Anaís comunicó que "se están levantando cámaras de seguridad y empadronando a testigos del sector. Los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en el cuerpo (del fallecido). Estaríamos hablando de al menos 20 impactos".

Los impactos balísticos ocurrieron mientras el auto estaba en movimiento, por lo que Olguín perdió el control y ambos ocupantes terminaron incrustados en un árbol. Testigos de la balacera señalaron que se escuchó "una ráfaga, era como una metralleta".

Eduardo Labarca, prefecto en retiro de la PDI y experto en seguridad pública y privada, se plegó a esta hipótesis y explicó por qué el crimen podría tratarse de un ajuste de cuentas.

"La dinámica del delito que estamos viendo no es un asalto, no es que haya habido una encerrona. Esto lo va a tener que demostrar la investigación, pero aquí hay un mensaje porque no es una muerte cualquiera, es una muerte con su pareja", explicó.

A lo anterior, agregó: "Cuando pasa eso son mensajes que el grupo criminal envía no solo a él sino que a su entorno. La policía siempre va un paso adelante viendo cómo enfrentar esta nueva forma de delinquir dado que antiguamente solo eran clanes familiares, pero hoy estamos en presencia de grupos criminales que se han profesionalizado para enfrentar el cómo la Fiscalía y la PDI los investiga y los persecuta".

La teoría de la encerrona

La otra hipótesis, defendida por el entorno de Olgúin, es que el crimen habría sido consecuencia de un intento de robo del automóvil marca BMW que conducía Olguín: "Yo creo que le querían quitar el vehículo".

"Él (Kevin Olguín) ya había hecho una denuncia, le habían querido quitar el vehículo hace dos meses y él no movió ni un dedo y puso la denuncia", reveló también.

“No fue un ajuste de cuentas, para nada. Ya dos veces le han querido quitar el vehículo en esa misma comuna; ajuste de cuentas de qué“, preguntó Rojas.

Por último, el hombre negó que ambos estuvieran involucrados en la actualidad con el mundo delictual, pues indicó que su hija era dueña de casa. Sobre su nuero, afirmó que no sabía a qué se dedicaba, aunque dijo entre risas: "hacer Uber, creo".

Gobierno declaró funeral como de alto riesgo

Según indicaron la mañana de este lunes desde la Delegación Presidencial Metropolitana, los restos de Olguín y su pareja no podrán ser velados pues el funeral fue calificado como de alto riesgo.

"En relación al fallecimiento del denominado Baby Bandito y su acompañante, se ha hecho, tal como lo establece la ley, un análisis riguroso de las circunstancias de las muertes y de los antecedentes de las personas fallecidas", informó el delegado presidencial Gonzalo Durán.

"Se dispuso declarar ambos funerales como de riesgo. Esto significa que se notificará a los familiares y se dispondrá la entrega de los restos en el Servicio Médico Legal, ello con el propósito de resguardar la seguridad de las personas", complementó la autoridad.

Los restos de Olguín serán sepultados en el Cementerio General, en Recoleta; mientras que el funeral de su pareja, Karina Rojas, se llevará a cabo en el Cementerio Parque Santiago, en el sector de Ciudad Empresarial de Huechuraba.