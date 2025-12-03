Diputado electo Javier Olivares se rebela contra el PDG por consulta: “A mí nadie me obliga cómo votar” - Chilevisión

El parlamentario electo, quien asumirá en marzo próximo su escaño, fue tajante al definir su opción para la segunda vuelta presidencial.

El diputado electo del Partido de la Gente, Javier Olivares, se rebeló contra su bancada y anunció que no respaldará la determinación de la militancia que votó masivamente por la opción de nulos y blancos en segunda vuelta.

Recordemos que la tienda liderada por Franco Parisi realizó una votación digital entre afiliados para determinar cuál sería su opción en el balotaje. En dicho proceso, la opción mayoritaria de no plegarse tras ningún candidato se impuso con un 78%.

Olivares, quien asumirá un escaño en el Congreso en marzo próximo, se desmarcó de sus correligionarios y anunció que apoyará a José Antonio Kast, indicando además que "jamás votaría comunista".

En diálogo con La Tercera, el diputado electo por el distrito 6 sostuvo que "no es difícil imaginar por quién yo podría haber votado, pero la verdad que, para que estemos claros, la pregunta era: ¿Por quién cree usted que el PDG debería inclinarse? En ese sentido, creo que el PDG no debería inclinarse con ninguna candidatura, porque en el fondo el PDG es precisamente eso".

En ese contexto, el expresentador de TV fue tajante para expresar su opción, aunque sin mencionarla claramente: "Yo no me pierdo. El comunismo jamás, bajo ningún punto de vista. Así que lo dicho, dicho está, y evidentemente no me desdigo de nada de lo que haya dicho anteriormente".

"Yo jamás votaría comunista, estoy muy lejos del comunismo. Y por supuesto que voy a votar por la otra opción para que este país no se pierda en esta teoría tan pésima como es el comunismo", añadió.

Sus últimas definiciones tuvieron que ver con la determinación de la colectividad. "No es una obligación. Es decir, nadie puede obligar a nadie a votar de esta o tal manera. El partido no es dueño de los votos de absolutamente nadie", dijo.

Finalmente, Olivares sentenció: "A mí nadie me obliga a cómo votar, eso es ilegal (...) Yo no voy a votar nulo ni tampoco voy a votar por la señora comunista porque no creo en el comunismo".