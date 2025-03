"Aún hospitalizada...": Diputada Cariola dice desconocer investigación en su contra tras allanamiento

La diputada, quien se convirtió en madre recientemente, señaló que se le solicitó la entrega de teléfono celular y computador, los cuales entregó a través de familiares.

La diputada y presidenta de la Cámara baja, Karol Cariola Oliva, alzó la voz luego del allanamiento e incautación de material que realizó la Fiscalía Regional de Coquimbo en su domicilio.

Según informó el Ministerio Público, las diligencias investigativas se realizaron con el fin de reunir diversas evidencias para el esclarecimiento de hechos que pueden revestir carácter de delitos, en este caso, derivados de la causa Sierra Bella.

A raíz de los hechos, la parlamentaria abordó los hechos a través de un comunicado, a solo horas de convertirse en madre por primera vez.

“Habiendo terminado mi trabajo de parto recientemente, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares”, expresó.

En su mensaje, Karol Cariola señaló que, debido a que se convirtió en madre recientemente, “desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial”.

“Como autoridad de la República he actuado en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”, sostuvo.

Daniel Jadue condenó allanamiento

Daniel Jadue usó su cuenta de X para referirse al caso de la diputada y condenó tajantemente lo ocurrido con el allanamiento que tildó de “odiosidad extrema”.

“El allanamiento hoy en la residencia de la diputada Karol Cariola, en el marco del caso Sierra Bella, demuestra un nivel de odiosidad extrema. La sincronización con el día de nacimiento de su bebé es simplemente perversa y el espectáculo de los medios, aún peor”, escribió en la red social.

Cabe recordar que el ex alcalde de Recoleta se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total en el marco de la investigación por sus gestiones cuando presidía la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).