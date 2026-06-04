Detienen a trabajador de Aeropuerto de Santiago tras intento de envío de 14 kilos de cocaína a Australia

Perros entrenados para encontrar droga, revisaron los bolsos de equipaje que saldrían hacia el continente oceánico.

Un trabajador del Aeropuerto de Santiago fue detenido por un presunto intento de enviar más de 14 kilos de cocaína a Sydney, Australia.

Se trataría de un funcionario de nacionalidad colombiana de una empresa externa que presta servicios a Latam.

Perros entrenados para encontrar droga, revisaron los bolsos en los contenedores de equipaje que saldrían hacia el continente oceánico.

Así encontraron una mochila con una sustancia blanca, que se confirmó que eran los más 14 kilos cocaínas tras las pericias.





El vínculo hacia el trabajador del aeropuerto se habría hecho tras buscar el equipaje que llevaba los estupefacientes en las cámaras de seguridad.

De este modo, el hombre fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) y será formalizado durante la jornada de este jueves.

La investigación se está llevando a cabo en coordinación con la policía de Australia y la DEA (Administración de Control de Drogas) de Estados Unidos.