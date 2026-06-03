EEUU propone arancel de 12,5% a Chile por comercio elaborado con “trabajos forzosos”

Desde Estados Unidos acusan que sus trabajadores están permanentemente “obligados a competir globalmente en condiciones desiguales”.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) del Gobierno de Donald Trump dio a conocer una nueva propuesta que en materia de aranceles a 60 economías del mundo, incluido Chile.

El argumento utilizado por EEUU es que estos países operarían sin medidas eficaces para evitar elaboraciones de comercio sin “trabajos forzosos”.

En lo concreto, Chile debería asumir un arancel extra de 12,5% por realizar “actos, políticas y prácticas relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”.

La principal molestia desde Estados Unidos se centraría en que sus trabajadores “se ven obligados a competir globalmente en condiciones desiguales” a las de estos 60 países, entre los que también están incluidos nuestros vecinos Perú y Brasil.





Cabe destacar que de estas 60 economías acusadas de malas prácticas, 54 de estas “no han logrado imponer ni hacer cumplir” estos trabajos forzosos, mientras que los otros 6 países “no han cumplido de manera efectiva” estas medidas.

Reacción de Cancillería a posible arancel del 12,5%

De acuerdo con el canciller Francisco Pérez Mackenna, esta “propuesta” internacional sería “solo una recomendación, nosotros seguidos negociando”, según consignó el DiarioFinanciero.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó un comunicado expresando que esa medida “aún se encuentra en etapa de consulta pública y análisis“.

“Nuestro país ha participado activamente en todas las instancias vinculadas a este proceso, tanto de consulta pública como de diálogo entre gobiernos, y continuará desplegado en las conversaciones y gestiones con las contrapartes respectivas, con el objetivo de resguardar los intereses nacionales y alcanzar las mejores condiciones”, indicaron desde Cancillería.

Pese a esto, las autoridades aclararon que “Chile continuará dialogando constructivamente con las autoridades estadounidenses para resguardar nuestros intereses y del sector exportador nacional, promoviendo soluciones que contribuyan al fortalecimiento de una relación económica y comercial de beneficio mutuo”.