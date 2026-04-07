Australia confirma extradición de la exagente de la DINA Adriana Rivas

A siete años de su detención y tras una serie de apelaciones, la justicia australiana confirmó este martes la extradición de Adriana Rivas a Chile para ser investigada por “secuestros agravados”.

La justicia australiana confirmó este martes la extradición a Chile de Adriana Rivas, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y secretaria de Manuel Contreras durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La decisión se conoce luego de que el Tribunal Federal australiano desestimara el último recurso con el que la defensa de Rivas solicitaba impugnar la decisión del gobierno australiano que autorizó su entrega.

En nuestro país, la mujer de 73 años es requerida por su eventual participación en una serie de desapariciones, secuestros y torturas en la década de los 70.





Justicia australiana confirma extradición a Chile

Con el último recurso rechazado, la defensa de Adriana Rivas argumentaba que sus acusaciones debían ser consideradas como crímenes de lesa humanidad, y no secuestros agravados, lo que habría invalidado su extradición al no tratarse de delitos tipificados en ambos países durante su comisión.

Sin embargo, el juez desestimó la petición reafirmando que los cargos están correctamente caracterizados como secuestro agravado.

Las causas por las que se investiga a Adriana Rivas

Rivas está acusada de haber participado en el “secuestro agravado” de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976, así como también en los de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien se encontraba embarazada de su primer hijo en el momento de su detención.

En estos operativos habría participado la brigada de exterminio Lautaro de la policía secreta de Pinochet, de la que presuntamente formaba parte Rivas, quien recibía el apodo de “Chany”.

Desde que fue detenida en Australia el 19 de febrero de 2019, Rivas interpuso varios recursos legales y una apelación para obtener la libertad provisional o detener el proceso tanto en la instancia de los tribunales del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, como a nivel federal australiano, sin lograr un fallo a su favor.