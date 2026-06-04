PDI da muerte a delincuente tras intento de robo en el centro de Santiago

Se informó que el funcionario policial regresaba a su casa tras finalizar su jornada laboral cuando fue abordado por dos antisociales.

Este jueves, un detective de la Policía de Investigaciones abatió a un delincuente que intentó asaltarlo durante la madrugada en el centro de Santiago.

Se informó que el funcionario policial regresaba a su casa tras finalizar su jornada laboral cuando fue abordado por dos antisociales.

El hecho ocurrió concretamente en la calle Claudio Gay, cuando el detective habría sido amenazado con un arma de fuego y donde tras un forcejeo, los delincuentes lograron reducirlo contra un muro y luego lo arrojaron al suelo.

Ahí, el funcionario se identificó como policía, extrajo su arma de servicio y efectuó disparos para repeler el asalto. Tras esto, uno de los delincuentes, de nacionalidad extranjera, resultó gravemente herido y falleció en un centro asistencial.





Fiscalía entregó antecedentes

La fiscal Centro Norte, Débora Quintana, indicó. “Lo reducen contra un muro y en esos momentos, lo arrojan al piso, inclusive. El funcionario saca el arma de servicio y realiza algunos disparos, de los cuales algunos proyectiles balísticos impactaron en uno de los sujetos”.

Se agregó que el segundo involucrado en el intento de robo, huyó corriendo del lugar y es buscado por las policías, mientras continúan las diligencias en el lugar.