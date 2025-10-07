Denuncian realización de despedida de soltera en Hospital de Antofagasta: Hecho causó indignación en redes sociales - Chilevisión

La situación indignó aún más a los usuarios porque aparentemente esto se realizó en horario laboral y mientras los pacientes esperaban para ser atendidos.

A través de redes sociales se viralizaronn imágenes donde se aprecia una despedida de soltera en plenas instalaciones del Hospital Regional de Antofagasta.

Además, la situación indignó aún más a los usuarios porque aparentemente esto se realizó en horario laboral y mientras los pacientes esperaban para ser atendidos.

A través del video se puede observar una oficina decorada con globos, prendas íntimas, las cuales estaban colgadas y una mesa con comida y bebidas.

El Diario de Antofagasta indicó que registros fueron publicados originalmente como historias de Instagram por una funcionaria del recinto. Sin embargo, fue otra persona quien grabó dichas historias y las divulgó posteriormente, denunciando que la actividad se realizó mientras en la sala de espera del hospital había pacientes esperando ser atendidos.

Tras esto, desde el recinto confirmaron que se instruyó el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Viralización de video generó indignación en usuarios

El video rápidamente se viralizó en redes sociales y causó indignación entre las personas y algunos de los comentarios fueron:

"Se pasan. Aunque hubiesen estado fuera de turno, las celebraciones no deben hacerse en el lugar de trabajo".

"Vergonzoso es poco decir. No hay verdadero respeto por los pacientes que sufren".