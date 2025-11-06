Cambio de mando complica show de AC/DC: Delegación Presidencial solicitará reagendar fecha - Chilevisión

El regreso de la banda australiana al país coincide con el cambio de mando previsto para la misma fecha, por lo que se iniciaron conversaciones para cambiar el evento.

El regreso de AC/DC a Chile, a más de 30 años de su último show, podría estar en problemas em Chile, debido a que la fecha coincide con el cambio de mando presidencial.

El concierto de la mítica banda australiana quedó fijado para el 11 de marzo del 2026 en Parque Estadio Nacional, misma fecha en la que se realiza el cambio de mando en el país.

Por lo mismo, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana solicitará cambiar la fecha del evento musical, dado el despliegue que hay ese día en Santiago y Valparaíso.

“Ello requiere un despliegue importante de Carabineros, tanto en la Región Metropolitana como en Valparaíso. Si bien es cierto no hay una incompatibilidad legal, nos parece que no es aconsejable la realización de un evento tan importante como el concierto de AC/DC en el Estadio Nacional”, detalló Gonzalo Durán en conversación con The Clinic.

El delegado presidencial confirmó que se iniciaron conversaciones informales “destinadas a evaluar la posibilidad de hacer un ajuste en la fecha, con el propósito de que se pueda desarrollar sin inconvenientes dicho concierto, y al mismo tiempo sea compatible con todos los requerimientos institucionales que supone el cambio de mando”.

Durán destacó que hasta el momento, desde DG Medios, productora a cargo del evento, han mostrado buena disposición ante la solicitud, con el fin de garantizar que la realización del evento sea adecuada y compatible.

“Y, en este sentido, recordar que en el marco de la nueva legislación en materia de eventos deportivos, hacia el futuro lo que corresponderá es que las delegaciones presidenciales regionales van a tener que dar una prefactibilidad para la realización de eventos masivos”, agregó.

Inicia venta de entradas para AC/DC

La venta de entradas para el concierto de AC/DC iniciará a las 10:00 horas de este viernes 7 de noviembre, a través del sistema Ticketmaster.

Los precios van desde los $99 mil hasta los $262 mil y habrá opciones de preventa para clientes del Banco Santander y Entel.