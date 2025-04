“Corta y simple”: La defensa de Sichel a Matthei tras polémica por cámaras en el Estadio Nacional - Chilevisión

La candidata presidencial acusó que es "una vergüenza" que no haya cámaras de seguridad en el recinto. Sin embargo, su acusación fue desmentida posteriormente por el gobierno.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel se refirió este miércoles a la polémica desatada luego de que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, acusara que no hay cámaras en el Estadio Nacional.

La denuncia fue desmentida por el gobierno e incluso se difundió una imagen de las cámaras de seguridad del recinto en la que se grabó la visita de Matthei al lugar.

Tras la controversia, la autoridad de la comuna salió en defensa de la candidata, y aseguró que esta se refería a la ausencia de cámaras de reconocimiento facial en el estadio.

La defensa de Sichel por dichos de Matthei

“Estimados, corta y simple. No hay cámaras de reconocimiento facial en los ingresos al estadio. Eso es lo que dijimos”, aclaró Sichel en su cuenta de X.

Asimismo, acusó: “Que el estadio grabe en diagonal vereda, no sirve para prevenir delitos”.

“Me preocupa que desde el Gobierno no están preocupados de la seguridad, sino de hacer política”, sentenció en el mensaje.

— Sebastián Sichel (@sebastiansichel) April 16, 2025

Matthei y la polémica por cámaras en Estadio Nacional

Todo inició cuando, en entrevista con Radio Universo, Evelyn Matthei aseguró que “ayer fuimos con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, fuimos a ver el Estadio Nacional. Ni una sola cámara, ni una”.

“No hay nada, ni lo más mínimo, es una vergüenza”, acusó en esa instancia la ex alcaldesa de Providencia.

Fue el mismo Ministerio del Deporte el que salió a desmentir los dichos: "El Parque Estadio Nacional cuenta con 322 cámaras de seguridad, que controlan los accesos e infraestructura deportiva del recinto”, señalaron en un comunicado.