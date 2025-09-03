Debate 2025 en Chilevisión: Cuándo y cómo ver el sorteo de posiciones y del cara a cara entre candidatos - Chilevisión

Esta semana se realizará en vivo el sorteo de posiciones y del cara a cara de los candidatos presidenciales en el primer debate presidencial de cara a las elecciones de noviembre.

Quedan solo días para el primer debate presidencial de cara a las próximas elecciones de noviembre, donde se elegirá al jefe o jefa de Estado que gobernará Chile en el período 2026-2030.

Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala serán los encargados de conducir y moderar el espacio que será transmitido de manera exclusiva por Chilevisión a través de todas sus plataformas.

¿Cuándo será el sorteo de posiciones?

Para garantizar la imparcialidad y transparencia, este jueves 4 de septiembre a llas 11:00 horas se realizará en vivo el sorteo de posiciones y del cara a cara de los candidatos presidenciales en el debate.

Este sorteo se podrá ver en directo a través de la señal online de CHVN, la app MiCHV, Zapping y la señal de cable CHV Noticias.

Fecha y hora del debate presidencial 2025

Cabe recordar que el debate presidencial está programado para el próximo miércoles 10 de septiembre y será transmitido por Chilevisión inmediatamente después del noticiero central.

Tal como el sorteo antes mencionado, el debate entre candidatos podrás verlo completamente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Los candidatos que participarán del debate presidencial 2025

El debate presidencial 2025 que organiza y transmite Chilevisión congregará a los ocho candidatos que lograron las firmas y realizaron su inscripción en el plazo establecido por ley: