“El timbre no sonó”: Daniel Jadue negó incumplimiento de arresto domiciliario - Chilevisión

Por medio de un extenso mensaje, el otrora edil descartó haber incumplido la cautelar, pese a una notificación emanada desde la institución policial hasta la justicia.

El ex alcalde Daniel Jadue, negó haber incumplido su arresto domiciliario total, tras una notificación de Carabineros al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

Cabe recordar que el otrora edil se encuentra bajo la medida cautelar en el marco de la investigación por sus gestiones cuando presidía la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

La causa judicial se remonta tras la presentación de una querella por estafa de la empresa Best Quality, lo que llevó a un juicio donde Fiscalía terminó imputándolo de cohecho, administración desleal y fraude al Fisco.

Daniel Jadue negó incumplimiento de arresto domiciliario total

A través de sus redes sociales, por medio de un extenso mensaje, el ex alcalde descartó haber incumplido la cautelar, pese a una notificación emanada desde la institución hasta la justicia, en concreto, desde la 16° Comisaría de La Reina al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

En la notificación se puntualiza que funcionarios concurrieron "al domicilio señalado, se llamó por teléfono aportado por el imputado, se llamó al citófono, se hizo de aparato sonoro, no sale a atender a personal de Carabineros, a su vez, también se llamó a viva voz desde el frontis del domicilio, sin resultados".

A raíz de esto, Daniel Jadue respondió que notificado "de un supuesto incumplimiento del arresto domiciliario tras un control que señalan haber realizado ayer a las 11:48 am", lo que lo llevó a descartar "desde ya la falta de la que se me acusa".

En esa línea, se excusó diciendo que "a la hora señalada del control habíamos 6 personas en el patio de mi casa porque, como cada jueves, grabamos el programa Ventana a Palestina en IspanTV".

"Ninguno de los presentes escuchó los llamados, el timbre no sonó, ni menos oímos una sirena como se señala. Quienes conocen mi hogar saben que es imposible que estando en el patio no hayamos escuchado, tendríamos que haber detenido la grabación como ya nos ha pasado en otras ocasiones", disparó.

Finalmente, cerró diciendo que es "imposible no encontrar raro esto, sobre todo cuando he cumplido con cada uno de los controles, incluso cuando son a media noche me despierto para realizar el procedimiento".