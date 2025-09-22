 ¿Cuándo y dónde se perdió? La historia del mono extraviado que vivía en casa de clan narco en Melipilla - Chilevisión
22/09/2025 13:01

¿Cuándo y dónde se perdió? La historia del mono extraviado que vivía en casa de clan narco en Melipilla

El Centro de Rehabilitación y Rescate de Primates de Peñaflor denunció en Contigo en la Mañana que el animal nunca llegó a sus instalaciones y que se le perdió el rastro en medio del operativo policial.

Publicado por CHV Noticias

El Centro de Rehabilitaciones y Rescate de Primates de Peñaflor dio a conocer este lunes que se extravió un mono capuchino que había sido rescatado del domicilio de un clan narco que operaba en Melipilla.

El allanamiento tuvo lugar hace dos semanas por la Policía de Investigaciones (PDI) y ahora, en Contigo en la Mañana, se reveló que el animal se encuentra desaparecido y se denunciaron posibles incumplimientos de protocolos en el operativo policial. 

Desde la PDI y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) no se han referido a esta desaparición. 

La historia del mono extraviado que vivía en casa de clan narco en Melipilla

De acuerdo al testimonio entregado al matinal de Chilevisión por parte de la directora del Centro de Primates, Elba Muñoz, por ley está establecido que todo mono que sea encontrado ilegalmente en nuestro país debe ser trasladado al centro de rehabilitación. 

Asimismo, agregó que -en el caso del allanamiento de Melipilla- se le avisó que se incautaría un mono para ser trasladado a su centro, pero sostuvo que jamás llegó a sus dependencias.

Lo anterior encendió las alarmas, ya que desconociía qué había ocurrido con el mono capuchino.

Sin embargo, tras realizar las consultar a la PDI mediante un correo electrónico, se enteró de que el primate se habría perdido al momento del operativo policial

Elba Muñoz añadió que este es el segundo mono que se encontraría perdido en nuestro país, por lo que cuestionó la falta de respuesta y transparencia por parte del SAG.  

