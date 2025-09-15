PDI allana mas de 20 casas en operativo por tráfico de drogas en Peñaflor - Chilevisión

La policía realizó un despliegue con 150 funcionarios en 21 casas de la población Nueva Peñaflor con el fin de desbaratar a tres clanes familiares que operan en el sector.

La mañana de este lunes la Brigada Antinarcóticos de la Policía De Investigaciones (PDI) Metropolitana llevó a cabo un masivo operativo en la comuna de Peñaflor.

En el marco de una investigación por trágfico de drogas, cerca de 150 funcionarios llegaron hasta la población Nueva Peñaflor para proceder con allanamientos en 21 casas.

Preliminarmente se conoció que hay 10 sujetos de interés y existen vínculos familiares en la organización para cometer los delitos.

Investigación apunta a clanes familiares

De acuerdo a información entregada por la policía, se trata de tres clanes familiares que estarían dedicados a la producción y tráfico de drogas en el sector.

Las 21 viviendas allanadas estarían relacionadas con diversos delitos en Peñaflor y se desconoce si hay rivalidad o colaboración entre ellas.