 PDI allana mas de 20 casas en operativo por tráfico de drogas en Peñaflor - Chilevisión
Minuto a minuto
Salió de su casa el jueves y no volvió: Intensa búsqueda en Futaleufú por desaparición de joven de 23 años “Tú no eres una persona…”: Madre de trabajador con TEA detalla las torturas y amenazas en Hospital San Borja Engañoso: candidatos presidenciales no reciben un “pago” por votos, sino un reembolso de gastos electorales Desde pintura hasta envolverlo en gasa: Denuncian nueva agresión a trabajador con TEA en Hospital San Borja Carabineros llama a retiro al jefe del Laboratorio de Criminalística tras robo sufrido en unidad policial
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/09/2025 10:49

PDI allana mas de 20 casas en operativo por tráfico de drogas en Peñaflor

La policía realizó un despliegue con 150 funcionarios en 21 casas de la población Nueva Peñaflor con el fin de desbaratar a tres clanes familiares que operan en el sector.

Publicado por CHV Noticias

La mañana de este lunes la Brigada Antinarcóticos de la Policía De Investigaciones (PDI) Metropolitana llevó a cabo un masivo operativo en la comuna de Peñaflor

En el marco de una investigación por trágfico de drogas, cerca de 150 funcionarios llegaron hasta la población Nueva Peñaflor para proceder con allanamientos en 21 casas. 

Preliminarmente se conoció que hay 10 sujetos de interés y existen vínculos familiares en la organización para cometer los delitos. 

Investigación apunta a clanes familiares

De acuerdo a información entregada por la policía, se trata de tres clanes familiares que estarían dedicados a la producción y tráfico de drogas en el sector. 

Las 21 viviendas allanadas estarían relacionadas con diversos delitos en Peñaflor y se desconoce si hay rivalidad o colaboración entre ellas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en septiembre y si obtienes $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Lo hace mejor que yo”: Pdte. Boric se tomó con humor imitación viral de niño

El mandatario vio con buenos ojos el comentando video viral de unos alumnos en Concepción.

15/09/2025

“Me dijo que de ahí no iba a salir viva”: Ariela Medeiros relató su escape tras brutal agresión de su pareja

La exMekano contó que tuvo que arrastrarse por debajo del portón de su parcela para poder salir rápidamente en busca de ayuda a las casas que estaban en el sector.

15/09/2025

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en septiembre y si obtienes $678 mil

El noveno pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer está pronto a efectuarse antes que finalice el mes de septiembre. A continuación podrás conocer la fecha de pago y revisar con tu Rut si lo obtienes.

15/09/2025

En pleno acto de Fiestas Patrias: Apoderadas protagonizan brutal pelea en colegio de Puente Alto

La trifulca comenzó con dos mujeres, quienes verbalmente se agredían, pero después escaló hasta una pelea multitudinaria.

13/09/2025