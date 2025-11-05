 Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman muerte de universitario desaparecido hace dos meses en Viña del Mar Primo de Eduardo Cruz-Coke se despide con sentido mensaje: “Amante incondicional de tus hijos” Desaparición de mujer impacta en Malloa: No llegó al trabajo y dejó pertenencias en casa Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió “La canción es mala”: Así reaccionaron Kast y Jara a los dardos en polémico “trap” de Matthei
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/11/2025 16:18

Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 e incluso la menor llegó a estar embarazada, logrando abortar gracias a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

Publicado por CHV Noticias

La Fiscalía Regional de Ñuble informó de tres condenas de presidio perpetuo en contra de dos padres acusados de cometer violaciones reiteradas en contra de su hija. En el caso también fue condenado el cuñado de la víctima. 

La niña  murió en 2023 al caer desde un quinto piso del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, hasta donde llegó luego de que el Juzgado de Familia de Bulnes ordenara su internación como medida de protección. 

Según se estableció, los sujetos identificados como C.A.S.F, A.M.L.C y F.J.M.S (el tribunal prohibió informar los nombres) cometieron los abusos en el domicilio de la familiar en Bulnes, entre los años 2021 y 2023.

El cuñado de la menor también participó de las agresiones sexuales cuando ella estaba bajo su supuesto cuidado.

La niña presentó un  embarazo de seis semanas en marzo de 2023, el cual fue interrumpido conforme a la Ley 21.030 que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Tres condenados a presideio perpetuo

Tanto los padres como el cuñado de la víctima fueron condenados a presidio perpetuo por violaciones reiteradas en contra de la menor de 12 años.  

“Ha sido una investigación compleja por el triste fallecimiento de la niña por lo tanto es un juicio sin la víctima. Es un resultado que nos deja conformes, el tribunal acogió las pruebas que fueron entregadas por el Ministerio Público”, destacaron desde la Fiscalía.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Infancia vulnerada: Detectan red de prostitución infantil en servicios de protección

Lo último

Lo más visto

“No me veo”: Vidente peruano descolocó a María José Prieto con predicción sobre su futuro

La actriz y esposa de Cristián Campos consultó en vivo sobre su futuro laboral y recibió una inesperada respuesta del psíquico Roberto Granda.

05/11/2025

“La sensatez está...”: JP Cretton opinó sobre Punta Peuco y arremetió contra candidato

El periodista y presentador de televisión celebró el decreto presidencial que esta semana transformó el centro penitenciario en uno común e hizo un llamado a "no perder el sentido común".

05/11/2025

Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 e incluso la menor llegó a estar embarazada, logrando abortar gracias a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

05/11/2025

¿Superó a Emilia Dides? Así fue el grito de “Chile” de Inna Moll en su debut en Miss Universo 2025

La joven modelo e influencer de 28 años hizo este miércoles su primera aparición en el certamen de belleza, que este año se está celebrando en Tailandia.

05/11/2025