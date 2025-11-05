Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió - Chilevisión

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 e incluso la menor llegó a estar embarazada, logrando abortar gracias a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

La Fiscalía Regional de Ñuble informó de tres condenas de presidio perpetuo en contra de dos padres acusados de cometer violaciones reiteradas en contra de su hija. En el caso también fue condenado el cuñado de la víctima.

La niña murió en 2023 al caer desde un quinto piso del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, hasta donde llegó luego de que el Juzgado de Familia de Bulnes ordenara su internación como medida de protección.

Según se estableció, los sujetos identificados como C.A.S.F, A.M.L.C y F.J.M.S (el tribunal prohibió informar los nombres) cometieron los abusos en el domicilio de la familiar en Bulnes, entre los años 2021 y 2023.

El cuñado de la menor también participó de las agresiones sexuales cuando ella estaba bajo su supuesto cuidado.

La niña presentó un embarazo de seis semanas en marzo de 2023, el cual fue interrumpido conforme a la Ley 21.030 que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Tres condenados a presideio perpetuo

Tanto los padres como el cuñado de la víctima fueron condenados a presidio perpetuo por violaciones reiteradas en contra de la menor de 12 años.

“Ha sido una investigación compleja por el triste fallecimiento de la niña por lo tanto es un juicio sin la víctima. Es un resultado que nos deja conformes, el tribunal acogió las pruebas que fueron entregadas por el Ministerio Público”, destacaron desde la Fiscalía.