Conaf reporta 24 incendios forestales a nivel nacional: En Ñuble y Biobío fuego alcanzó viviendas - Chilevisión

En comunas como Penco, Punta de Parra y Bulnes el fuego alcanzó viviendas y colegios.

En el contexto de la emergencia por incendios forestales, Conaf entregó un balance preliminar que cifra en 8.596,8 hectáreas la superficie afectada entre las regiones de Ñuble y del Biobío, ambas bajo Alerta Roja regional.

La Región de Ñuble concentra 4.723,8 hectáreas afectadas, con múltiples focos activos en distintas comunas, situación que mantiene a toda la región en máxima alerta. En tanto, la Región del Biobío registra 3.873 hectáreas consumidas por las llamas, principalmente en las comunas de Concepción y Laja.

En algunos sectores, los incendios forestales derivaron en incendios estructurales, como ocurrió en comunas de Penco, en el Biobío, y Bulnes, en Ñuble, donde el fuego alcanzó viviendas.

Además, se reportan incendios forestales activos en otras regiones del país, como en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de Til Til, y en Copiulemu y Lumaco, en la Región de La Araucanía.

Desde Senapred, el Gobierno confirmó 16 muertos y 19 personas lesionadas. Asimismo, adelantó que se avelúa la posibilidad de establecer un toque de queda.

Finalmente, confirmó que el presidente Gabriel Boric viajará a la región.