Conaf reporta 24 incendios forestales a nivel nacional: En Ñuble y Biobío fuego alcanzó viviendas - Chilevisión

18/01/2026 11:52

Conaf reporta 24 incendios forestales a nivel nacional: En Ñuble y Biobío fuego alcanzó viviendas

En comunas como Penco, Punta de Parra y Bulnes el fuego alcanzó viviendas y colegios.

En el contexto de la emergencia por incendios forestales, Conaf entregó un balance preliminar que cifra en 8.596,8 hectáreas la superficie afectada entre las regiones de Ñuble y del Biobío, ambas bajo Alerta Roja regional.

La Región de Ñuble concentra 4.723,8 hectáreas afectadas, con múltiples focos activos en distintas comunas, situación que mantiene a toda la región en máxima alerta. En tanto, la Región del Biobío registra 3.873 hectáreas consumidas por las llamas, principalmente en las comunas de Concepción y Laja.

En algunos sectores, los incendios forestales derivaron en incendios estructurales, como ocurrió en comunas de Penco, en el Biobío, y Bulnes, en Ñuble, donde el fuego alcanzó viviendas.

Además, se reportan incendios forestales activos en otras regiones del país, como en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de Til Til, y en Copiulemu y Lumaco, en la Región de La Araucanía.

Desde Senapred, el Gobierno confirmó 16 muertos y 19 personas lesionadas. Asimismo, adelantó que se avelúa la posibilidad de establecer un toque de queda.

Finalmente, confirmó que el presidente Gabriel Boric viajará a la región. 

FOTOS | El antes y después de Lirquén tras devastador incendio forestal que llegó a viviendas

En las últimas horas han comenzado a difundirse imágenes que muestran las devastadoras consecuencias del incendio forestal que consumió gran parte del sector de Linquén en la ciudad de Penco.

18/01/2026

¿Qué es el viento puelche? El factor clave que potenció avance de los incendios en Ñuble y Biobío

Se trata de un fenómeno meteorológico característico del centro-sur de Chile que suele intensificarse durante episodios de altas temperaturas y baja humedad.

18/01/2026

VIDEO | El momento en que avión Tanker ingresa a combatir incendio forestal en Biobío

Durante la jornada de este domingo, el avión Tanker entró en acción para sobrevolar los bosques del sector de Palomares lanzando retardante a los focos de incendio que se mantienen activos en la zona.

18/01/2026

Fuego sigue amenazando zonas pobladas: Llaman a evacuar sectores de Hualqui, Concepción y Laja

Se espera que durante las próximas horas se decrete toque de queda en algunas comunas. 

18/01/2026