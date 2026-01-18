 Alcalde de Bulnes reporta almenos 70 casas quemadas y personas desaparecidas debido a incendios - Chilevisión
Alcalde de Bulnes reporta almenos 70 casas quemadas y personas desaparecidas debido a incendios
18/01/2026 08:17

Alcalde de Bulnes reporta almenos 70 casas quemadas y personas desaparecidas debido a incendios

El alcalde de Bulnes, Gonzalo Bustamante, calificó como “una tragedia sin precedentes” el incendio forestal que afecta a la comuna y a distintos sectores de Ñuble y Biobío, que se mantienen bajo Estado de Catástrofe. Sobre los daños, detalló que existen al menos 70 casas consumidas por las llamas y mil hectáreas afectadas. En ese contexto, hizo un llamado urgente a reforzar los recursos para el combate del siniestro, afirmando que “necesitamos ayuda, necesitamos apoyo aéreo" para liquidar los puntos de avances que han logrado ser controlados. El jefe comunal agregó que “ha sido una situación terrible” y detalló que, pese al arduo trabajo de Bomberos y del personal municipal en las labores de evacuación, hubo personas mayores que quedaron rezagadas durante el operativo y que actualmente se encuentran desaparecidas, expresando su esperanza de que “se hayan logrado refugiar y no tengamos un desenlace fatal”.

