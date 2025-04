“No me arrepiento”: Claudio Crespo habla tras videos que muestran su actuar en estallido social - Chilevisión

El ex teniente coronel de Carabineros apuntó al Ministerio Público por la divulgación de los registros audiovisuales y expresó: "Sigo con mi frente en alto (...) me importa un comino".

Claudio Crespo, ex teniente coronel de Carabineros, reaccionó a la reciente filtración de Ciper que evidenció su actuar y el de su equipo de Fuerzas Especiales durante el estallido social y aseguró que el medio "no realizó ninguna investigación" sobre el tema.

Además de apuntar a Fiscalía por la difusión del material audiovisual, manifestó que la publicación es algo que lo "tiene sin cuidado", según dijo en un video publicado en X.

"Esto se lo pasaron, se lo filtraron de acá (en el Centro de Justicia). Yo no tengo prueba, pero tiene que haber sido o la Fiscalía, el INDH o el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que no lo creo", sostuvo en el registro.

"Y lo que hicieron ellos fue exhibir a la opinión pública estos videos que son unos que están dentro del contexto del estallido delictual. Fueron captados por la cámara GoPro que yo portaba”, añadió, apuntando a que estaban en poder del Ministerio Público.

Claudio Crespo: "No me arrepiento de nada"

“Los videos los tiene, los ha tenido Fiscalía, la fiscal Ximena Chong, el fiscal Francisco Ledezma, desde el 9 de diciembre del año 2019. Esos mismos videos los tienen en su poder, tiempo en el cual ellos podrían haber hecho acciones legales si es que estimaron que se cometió un delito“, acusó.

En la misma línea, Crespo aseveró que, por aquel entonces, “ya no se usaban las escopetas antidisturbios, ya estaba prohibido el uso de las escopetas“. “Yo no me arrepiento nada. Yo sigo con mi frente en alto y digan lo que quieran, me importa un comino”, recalcó.

“Yo no he matado nunca a nadie. Ni siquiera he disparado con mi arma de fuego, mi arma con munición letal a una persona. En mi carrera, jamás. Por lo tanto, estoy tranquilo. Los que tienen que juzgar estos son los jueces acá en el Centro de Justicia”, cerró.