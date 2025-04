“Te vamos a sacar los ojos”: Los 7 videos que exponen actuar de Claudio Crespo en el estallido social - Chilevisión

La serie de registros forman parte de la evidencia del caso Gustavo Gatica y dejaron al descubierto una serie de violaciones a los protocolos policiales ordenadas bajo el mando del ex teniente.

Un conjunto de siete videos compartidos por Ciper la noche del lunes dejaron en evidencia el actuar de funcionarios de Carabineros durante las manifestaciones por el estallido social en 2019.

Los registros -en su mayoría- fueron grabados por la cámara corporal del ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo y se presentaron en el marco del juicio contra el funcionario por el caso de Gustavo Gatica.

Crespo es investigado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves a Gatica, quien perdió la visión de ambos ojos tras recibir impactos de perdigones a fines de 2019.

En ese contexto, el medio citado reveló la serie de registros en los que se ve al ex carabinero agredir físicamente a manifestantes que no mostraban resistencia, ordenar el uso indebido de elementos disuasivos y amenazar explícitamente a detenidos con frases como: “Te vamos a sacar los ojos, cu... ¿Escuchaste, o no?”.

Los videos de Claudio Crespo

Los videos corresponden a operaciones de Carabineros en las cercanías de Plaza Italia entre el 8 noviembre y el 6 diciembre de 2019 y evidenciaron violaciones a los protocolos policiales bajo el mando de Crespo.

En varios videos se ve a Crespo agredir a detenidos que no oponen resistencia. En uno de ellos, le arrancó un mechón de pelo a uno, luego lo fotografió y lo envió a un grupo de WhatsApp con el mensaje: “Le hice un peinado a la moda a un encapuchado. Quedó súper lindo”.

En otros, se muestra Crespo agarrando violentamente por el cuello a manifestantes.

En un video del 14 de noviembre de 2019, se escucha a Crespo ser felicitado por civiles tras una detención. Este les respondió que “hay que matar a todos estos cu...”.

En otro, registrado el 28 de noviembre, un funcionario señala que una persona se está quemando, ante lo que el ex teniente sostuvo: “Que se queme, el cu... Qué te preocupai de hue...”.

En los videos también se muestran amenazas a detenidos. En un registro del 6 de diciembre, Crespo increpa a uno de ellos: “Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos”, mismo día que instruyó a un subalterno para que apuntara su escopeta antidisturbios directamente al cuerpo de manifestantes.​

Esta última orden se dio a pesar de que el 10 de noviembre de 2019 se ordenó la restricción de este tipo de armamento

En cuanto al uso de herramientas de disuasión, en los registros también se evidenciaron otros usos indebidos, como el lanzamiento de bombas lacrimógenas en trayectoria recta, con riesgo de impactar en cabezas de manifestantes.

