 AHORA | Conmoción en Barrio Meiggs: Ciudadano chino murió tras caer de quinto piso de edificio - Chilevisión
Minuto a minuto
Se entregó el “lugarteniente” de Juan Beltrán: Quién es y cuál sería su rol en caso de Krishna Aguilera “Son dos muchachos”: Abogado detalló quiénes están detrás del ataque a Cristal Aguilera en San Bernardo Atacante era un funcionario: Revelan detalles de la fatal agresión en Corte de Apelaciones de Arica AHORA | Conmoción en Barrio Meiggs: Ciudadano chino murió tras caer de quinto piso de edificio “Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/11/2025 17:04

AHORA | Conmoción en Barrio Meiggs: Ciudadano chino murió tras caer de quinto piso de edificio

El hombre cayó desde un complejo de departamentos ubicados en calle Sazié con Conferencia y personal de Carabineros está investigando la causa de los hechos.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un cuidadano chino murió durante la tarde de este jueves, luego de caer de un edificio en plano barrio Meiggs

Según información preliminar, el hombre cayó desde el quinto piso de un complejo de departamentos ubicados en calle Sazié con Conferencia. 

La llegada de la ambulancia y el personal policial al lugar se vio complicada dado que en el sector están instalados una serie de toldos y el comercio que dificultó el acceso de vehículos de emergencia. 

Investigan muerte de ciudadano chino en Meiggs

Personal de Carabineros se encuentra en el lugar para realizar el peritaje de rigor y aclarar lo ocurrido en horas de esta tarde. 

De manera preliminar, el equipo Secciones de Investigación Policial (SIP) se encuenta investigando si el sujeto cayó solo o fue empujado por alguien más.

También se trabaja la hipótesis de un eventual suicidio, el que será materia de investigación del equipo especializado de la 21° Comisaría de Estación Central.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cuál es la multa por no votar en las elecciones del próximo domingo?

Lo último

Lo más visto

“Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina

A través de un escrito divulgado por sus representantes, la familia defendió la inocencia del imputado y señaló que están colaborando con la justicia para "esclarecer cuanto antes estos hechos horribles".

13/11/2025

VIDEO | Impacto en Arica: Captan momento en que hombre fue abatido en plena Corte de Apelaciones

La fatal balacera se registró este jueves al interior del recinto judicial de Arica. Según detalló la Fiscalía, un sujeto fallecido había atacado a un funcionario del Poder Judicial con un arma blanca.

13/11/2025

Este es el momento en que Paul Vásquez sufre problema de salud en combate a incendio en San Bernardo

Personal de Bomberos se encuentra enfrentando un siniestro en una zona residencial de San Bernardo.

13/11/2025

Atacante murió y un funcionario apuñalado: Lo que se sabe de la balacera en Corte de Apelaciones de Arica

Durante la tarde de este jueves se produjo un ataque al interior del recinto de Justicia, donde un hombre fue abatido por Carabineros tras intentar atacar a un funcionario del Poder Judicial.

13/11/2025