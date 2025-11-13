AHORA | Conmoción en Barrio Meiggs: Ciudadano chino murió tras caer de quinto piso de edificio - Chilevisión

El hombre cayó desde un complejo de departamentos ubicados en calle Sazié con Conferencia y personal de Carabineros está investigando la causa de los hechos.

Un cuidadano chino murió durante la tarde de este jueves, luego de caer de un edificio en plano barrio Meiggs.

Según información preliminar, el hombre cayó desde el quinto piso de un complejo de departamentos ubicados en calle Sazié con Conferencia.

La llegada de la ambulancia y el personal policial al lugar se vio complicada dado que en el sector están instalados una serie de toldos y el comercio que dificultó el acceso de vehículos de emergencia.

Investigan muerte de ciudadano chino en Meiggs

Personal de Carabineros se encuentra en el lugar para realizar el peritaje de rigor y aclarar lo ocurrido en horas de esta tarde.

De manera preliminar, el equipo Secciones de Investigación Policial (SIP) se encuenta investigando si el sujeto cayó solo o fue empujado por alguien más.

También se trabaja la hipótesis de un eventual suicidio, el que será materia de investigación del equipo especializado de la 21° Comisaría de Estación Central.