 Centro de estudiantes se manifiesta por videos sexuales de estudiantes en aulas y frente a sus compañeros en la UC - Chilevisión
Minuto a minuto
Así fue la detención en la carretera Austral de hombre venezolano que acosaba a menor de 16 años en Osorno Vanessa Kaiser ante eventual llegada de Kast a La Moneda: “Nos van a hacer otro golpe de Estado” Detienen a sujeto extranjero que acosaba y amenazaba a menor de 16 años en Osorno Alerta roja por incendio forestal: Senapred solicita evacuar sector de Laguna Verde en Valparaíso Centro de estudiantes se manifiesta por videos sexuales de estudiantes en aulas y frente a sus compañeros en la UC
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/11/2025 17:02

Centro de estudiantes se manifiesta por videos sexuales de estudiantes en aulas y frente a sus compañeros en la UC

Estos videos se grabaron en las instalaciones del campus San Joaquín de la mencionada casa de estudios y en presencia de sus propios compañeros. 

En los últimos días se han viralizado al menos tres registros de dos estudiantes de la carrera College UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile teniendo relaciones sexuales.

Estos videos se grabaron en las instalaciones del campus San Joaquín de la mencionada casa de estudios y en presencia de sus propios compañeros. 

The Clinic indicó que la situación se hizo pública el pasado viernes, cuando comenzaron a divulgarse los registros en redes sociales, lo que generó molestia y rechazo por parte de los estudiantes del campus. 

Centro de estudiantes de College emitió comunicado

Toda esta situación generó que el centro de estudiantes de College (carrera universitaria donde se obtiene el grado de licenciatura, homologable nacional e internacionalmente con un Bachelor Degree (BA)) emitió un comunicado. 

"En primer lugar, queremos expresar que condenamos tajantemente cualquier actitud incívica dentro de nuestra comunidad universitaria".

"Nuestros espacios académicos, de estudio y de convivencia no deben dar cabida a este tipo de conductas, y ningún estudiante de la universidad merece verse expuesto a situaciones de esta naturaleza", publicó el citado medio que accedió al escrito. 

Además, se indicó que se remitieron todos los antecedentes a la Unidad Académica, College, para su conocimiento y acciones que se estimen pertinentes. 

"He instruido una denuncia formal a Secretaría General, entendiendo que, como representantes estudiantiles, tenemos el deber de actuar con altura de miras y adoptar medidas responsables frente a hechos que afectan la convivencia y el respeto dentro de nuestra comunidad", se agregó. 

Por último, los estudiantes afirmaron: "Consideramos que este tipo de situaciones no pueden ser toleradas en un espacio universitario, y por ello hemos actuado con la diligencia correspondiente. Estaremos ampliando la información a medida que avancemos en los procesos administrativos". 

Se informó que se está cursando una investigación interna en la universidad sobre los involucrados en los videos, aunque desde la Pontificia Universidad Católica evitaron pronunciarse públicamente. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Jara o Kast? Encuestas pronostican a quién irían los votos de Parisi en segunda vuelta

Lo último

Lo más visto

¿Jara o Kast? Encuestas pronostican a quién irían los votos de Parisi en segunda vuelta

Tras los resultados del pasado 16 de noviembre, los votantes del líder del PDG se convierten en un factor determinante que podría inclinar el resultado final.

26/11/2025

Daniela Castro reveló inesperado hallazgo que complica su salud: “Descubrieron otras cosa”

La participante de Fiebre de Baile contó la razón por la que ha estado alejada de la pista esta semana y reveló que una consulta de urgencia la semana pasada cambió completamente su panorama.

26/11/2025

Cámara la captó: El detalle que vinculó a Yuyuniz Navas en investigación por crimen de La Reina

Imágenes exclusivas del matinal Contigo en la Mañana muestran a la actriz transitando por el sector el mismo día del crimen. "No tiene ninguna calidad jurídica en el proceso", aclaró su abogada.

26/11/2025

VIDEO | “Es un poco tonto”: La versión del Puma Rodríguez tras escandalosa expulsión de vuelo en Ecuador

El cantante venezolano salió al paso del video que se viralizó en redes sociales. En las imágenes, aparece el momento en que debió desembarcar la aeronave.

26/11/2025