Centro de estudiantes se manifiesta por videos sexuales de estudiantes en aulas y frente a sus compañeros en la UC - Chilevisión

Estos videos se grabaron en las instalaciones del campus San Joaquín de la mencionada casa de estudios y en presencia de sus propios compañeros.

En los últimos días se han viralizado al menos tres registros de dos estudiantes de la carrera College UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile teniendo relaciones sexuales.

Estos videos se grabaron en las instalaciones del campus San Joaquín de la mencionada casa de estudios y en presencia de sus propios compañeros.

The Clinic indicó que la situación se hizo pública el pasado viernes, cuando comenzaron a divulgarse los registros en redes sociales, lo que generó molestia y rechazo por parte de los estudiantes del campus.

Centro de estudiantes de College emitió comunicado

Toda esta situación generó que el centro de estudiantes de College (carrera universitaria donde se obtiene el grado de licenciatura, homologable nacional e internacionalmente con un Bachelor Degree (BA)) emitió un comunicado.

"En primer lugar, queremos expresar que condenamos tajantemente cualquier actitud incívica dentro de nuestra comunidad universitaria".

"Nuestros espacios académicos, de estudio y de convivencia no deben dar cabida a este tipo de conductas, y ningún estudiante de la universidad merece verse expuesto a situaciones de esta naturaleza", publicó el citado medio que accedió al escrito.

Además, se indicó que se remitieron todos los antecedentes a la Unidad Académica, College, para su conocimiento y acciones que se estimen pertinentes.

"He instruido una denuncia formal a Secretaría General, entendiendo que, como representantes estudiantiles, tenemos el deber de actuar con altura de miras y adoptar medidas responsables frente a hechos que afectan la convivencia y el respeto dentro de nuestra comunidad", se agregó.

Por último, los estudiantes afirmaron: "Consideramos que este tipo de situaciones no pueden ser toleradas en un espacio universitario, y por ello hemos actuado con la diligencia correspondiente. Estaremos ampliando la información a medida que avancemos en los procesos administrativos".

Se informó que se está cursando una investigación interna en la universidad sobre los involucrados en los videos, aunque desde la Pontificia Universidad Católica evitaron pronunciarse públicamente.