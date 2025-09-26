Por falso testimonio a favor de Martín Pradenas: Fiscalía presenta acusación contra perito - Chilevisión

El hombre es acusado de haber presentado presunta información falsa a favor Pradena durante el juicio en el que fue condenado por diversos delitos sexuales.

El Ministerio Público presentó una acusación en contra del perito informático y exteniente coronel de Carabineros, Juan Muñoz Cortés, imputado por haber mentido en su testimonio a favor de Martín Pradenas, durante el juicio en el que fue condenado por delitos sexuales.

El exuniformado habría presentado evidencia falsa en el análisis de un video que formaba parte de la investigación y que correspondería a evidencia del abuso de una de las víctimas de Pradenas.

El informe presentado por el perito apuntó a que las imágenes habían sido intervenidas por la Policía de Investigaciones (PDI), sin embargo, la defensa de las víctimas, junto a la parte querellante, acusaron que se trataría de una declaración falsa.

Acusan declaración falsa

En conversación con Radio BíoBío, el exfiscal y abogado querellante del caso, Carlos Gajardo, manifestó que “coincidimos con esa acusación de que el perito prestó una declaración falsa en el juicio en contra de Martín Pradenas”.

En esa línea, apuntó que “siendo una conducta grave que un perito falte a la verdad estando bajo juramento, nos parece que esto merece un reproche penal”.

La audiencia de preparación de juicio oral está programada para el 5 de febrero de 2026. Desde Fiscalía solicitarán la pena de 4 años de presidio para el acusado.