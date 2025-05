Carolina Tohá detalla cómo partió su romance con el ministro Marcel: “El primer año que...” - Chilevisión

La candidata presidencial reveló que con el ministro de Hacienda tienen una amistad desde hace 30 años.

La candidata presidencial Carolina Tohá reveló algunos detalles sobre su actual relación amorosa con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Detallando cómo partió el amor entre ellos, la ex ministra del Interior dejó ver parte de su lado más emocional, esto en medio de su campaña por llegar a La Moneda.

Carolina Tohá revela cómo surgió el amor con Mario Marcel

En conversación con La Tercera, la precandidata del oficialismo reveló que tiene "una relación muy importante, muy valiosa y que he buscado cuidarla mucho".

En este sentido, recordó el contexto en que se conocieron, específicamente en los años 90' cuando él era su jefe. "En el transcurso de estos años hemos sido amigos, hemos trabajado juntos muchas veces", reveló.

Sin embargo, la pareja no se habría conformado hasta muchos años más tarde, cuando Tohá llegó a reemplazar a Izkia Siches en el gabinete, en septiembre de 2022. "Esto comenzó el primer año en que fui ministra. Se fue dando de a poco, muy gradualmente... no fue de la noche a la mañana", aclaró.

Pese a haber dado a conocer su noviazgo, del cual el presidente Gabriel Boric estaba al tanto, la candidata del socialismo democrático añadió que su relación con Marcel "sigue siendo privada. Solo que como hoy soy candidata y las personas quieren saber más de mí, lo cuento".