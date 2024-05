El voluntario junto a otros dos compañeros fueron los primeros en encontrarse con la camioneta en llamas, por lo cual dieron rápido aviso y posteriormente con el apoyo de la unidad apagaron vehículo.

Un bombero, quien iba de regreso a su casa, fue el primero en encontrarse y dar aviso de la camioneta que se incendiaba en la ruta y que tenía los cuerpos de los tres carabineros asesinados en Cañete.

La información fue publicada por BBCL Investiga, el medio dio a conocer el relato del bombero, quien declaró el pasado 10 de mayo ante el OS-9 de Carabineros.

El voluntario, de 38 años, señaló que ese viernes 26 de abril participó junto a otros compañeros de una capacitación en Cañete y tras eso regresaron a las dependencias de la institución de Antiquina.

Ahí, cerca de la medianoche, él y otros dos voluntarios abordaron un vehículo para ir a sus respectivas casas y tomaron la Ruta P72-S. Al avanzar cerca de dos kilómetros se encontraron con el vehículo en llamas.

Voluntario de bomberos se percató que eran tres, y no dos cuerpos

En su relato a las fuentes policiales, el funcionario de bomberos manifestó: “Siendo las 00:03 horas aproximadamente, regresé al cuartel debido a que nos percatamos que en la ruta P72-S se encontraba una camioneta en llamas atravesada en la ruta”.

También afirmó que al ir en un vehículo particular, no contaban con los elementos necesarios para combatir el siniestro y tampoco tenían protección por un eventual ataque, por lo que rápidamente dieron aviso.

Minutos después, y a bordo de la unidad B4, el voluntario llegó nuevamente al lugar. “Observé que estaba una patrulla de Carabineros resguardado el sector, nos bajamos y procedimos apagar la camioneta que se encontraba en llamas todavía, por instrucción de la capitán, procediendo a tirarle solamente agua. Pasados unos minutos logramos extinguir las llamas”.

Además, agregó que recién ahí se dio cuenta que se trataba de un vehículo de carabineros, dado que mantenía protecciones (mallas), y que en la parte posterior del pick up, mantenía unos bultos que emanaban mucho humo.

“La capitán nos dice que se trataba de dos carabineros quemados, según lo que habían informado los otros efectivos. Se me acercó un carabinero, al cual le consulto cuántos efectivos andaban en la camioneta quemada, respondiéndome que tres, pero que habían dos en el pick up. Le solicito que alumbre el pick up con su linterna y nos percatamos que no eran dos sino tres”, reveló el voluntario.