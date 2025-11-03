 Emergencia en Metro de Santiago: Actualizan estado de las estaciones de Línea 1 - Chilevisión
03/11/2025 15:57

Emergencia en Metro de Santiago: Actualizan estado de las estaciones de Línea 1

A través de redes sociales, el servicio de tren subterráneo informó que las cuatro estaciones que estuvieron sin servicio ya están operativas.

Foto referencial - Agencia Uno

Metro de Santiago informó que cuatro estaciones de la Línea 1 estuvieron temporalmente suspendidas por una persona en la vía. Actualmente, el servicio se encuentra funcionando con normalidad.

Las cuatro estaciones que fueron afectadas sin servicio eran:

  • La Moneda
  • Universidad de Chile
  • Santa Lucía
  • Universidad Católica

Todas las estaciones mencionadas, al igual que la combinación ya se encuentran operativas.

Metro informó alternativas de viaje

A través de redes sociales, el servicio de tren subterráneo dio a conocer alternativas de viaje.

Conoce las rutas alternativas acá:

  • Si viajas desde San Pablo con dirección a Los Dominicos, viaja hasta Baquedano, donde podrás combinar con L1 para continuar tu recorrido.
  • Si viajas desde Hospital El Pino (L2) en dirección a Los Dominicos, realiza tu combinación en La Cisterna con L4A hasta Vicuña Mackenna. Luego, combina con #L4 hasta Tobalaba, donde podrás hacer tu última combinación con L1.
