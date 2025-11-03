Emergencia en Metro de Santiago: Actualizan estado de las estaciones de Línea 1 - Chilevisión

A través de redes sociales, el servicio de tren subterráneo informó que las cuatro estaciones que estuvieron sin servicio ya están operativas.

Metro de Santiago informó que cuatro estaciones de la Línea 1 estuvieron temporalmente suspendidas por una persona en la vía. Actualmente, el servicio se encuentra funcionando con normalidad.

Las cuatro estaciones que fueron afectadas sin servicio eran:

La Moneda

Universidad de Chile

Santa Lucía

Universidad Católica

Todas las estaciones mencionadas, al igual que la combinación ya se encuentran operativas.

15:46 h. 🔴 Por persona en la vía, las siguientes estaciones se encuentran sin servicio:

❌La Moneda

❌U. de Chile (combinación suspendida)

❌Santa Lucia

❌U. católica https://t.co/EP1JSYuJck — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 3, 2025

Metro informó alternativas de viaje

A través de redes sociales, el servicio de tren subterráneo dio a conocer alternativas de viaje.

Conoce las rutas alternativas acá: