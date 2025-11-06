Ahora son cuatro los imputados: ¿Quiénes son las dos nuevas personas investigadas en el triple crimen de La Reina? - Chilevisión

En el programa Contigo En La Mañana de Chilevisión se informó que hay dos nuevas personas que están bajo esa condición y están siendo investigadas por parte del Ministerio Público.

Jorge Ugalde Parraguez es por el momento el único detenido y formalizado en la investigación por el triple crimen ocurrido en La Reina, donde fallecieron Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos menores de edad.

Tras su detención también quedó imputada su esposa, Trinidad Cruz-Coke, hermana de la víctima, quien este miércoles recibió la visita de personal de la PDI y quedó citada para volver a declarar.

Se trata de los arrendatarios de la primera casa, un hombre y una mujer. Cabe señalar que en lugar del crimen hay tres viviendas: La primera donde viven los nuevos imputados, en la segunda estaba Eduardo y en la tercera el matrimonio de Jorge Ugalde y Trinidad Cruz-Coke.

Primo de Eduardo Cruz-Coke se despide con sentido mensaje

A través de Instagram, Carlos Cruz-Coke, concejal de Vitacura y primo del fotógrafo asesinado en La Reina, le dedicó un sentido mensaje.

"A mi primo Eduardo, una de las personas más cariñosas y de mejor corazón que he conocido. Su calidad humana fue un regalo para todos los que tuvimos la suerte de conocerte", partió diciendo.

Carlos, quien es hermano del senador y actor Luciano Cruz-Coke, calificó a su primo como un "amante incondicional" de sus hijos.

"Vuela alto, primo querido. Tu luz nunca se apagará", cerró el concejal en la publicación.