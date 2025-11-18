Metro de Santiago informa cierre de 7 estaciones de Línea 1: Revisa cuáles y alternativas de ruta - Chilevisión

La información fue confirmada por el tren subterráneo a través de redes sociales.

Hace pocos minutos el Metro de Santiago comunicó el cierre de siete estaciones de la Línea 1 de la red.

La información fue confirmada por el tren subterráneo a través de sus redes sociales.

Metro indicó que las siguientes estaciones están cerradas y sin detención de trenes:

San Pablo

Neptuno

Pajaritos

Las Rejas

Ecuador

San Alberto Hurtado

U. de Santiago

En el caso de San Pablo, además, la combinación a Línea 5 se encuentra suspendida.

El resto de la Línea 1, comprendida entre las estaciones Estación Central y Los Dominicos, está disponible.

18:28 h. Las siguientes estaciones están sin servicio:



❌ U. de Santiago



❌ San Alberto Hurtado



❌ Ecuador



❌ Las Rejas



❌Pajaritos



❌Neptuno



❌ San Pablo ( combinación suspendida).



Seguiremos informando. https://t.co/BQXcHNqfiu — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 18, 2025

🔴ATENCIÓN:

Servicio de @metrodesantiago en L1 suspendido entre San Pablo y U de Santiago.

🚍 Buses #ApoyoMetro en 🔃bucle, paralelos a #L1 entre Est. Central y San Pablo.

✅🚍Además, refuerzos: 412-106-i09-401-405-418-419-421-423-424-510-516-210-210v y 210e. https://t.co/H0SyyQjODJ pic.twitter.com/jekELgEo3E — Red Movilidad (@Red_Movilidad) November 18, 2025

Alternativas de ruta

A raíz de la interrupción parcial del servicio, desde Metro dieron a conocer alternativas de ruta para trasladarte desde y hasta distintos puntos de la capital.

18:37 h. Si viajas desde San Pablo #L1 con dirección a Los Dominicos, ingresa por San Pablo #L5 y viaja hasta Baquedano, donde deberás combinar con #L1 para continuar tu recorrido. pic.twitter.com/ax65DF51Oa — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 18, 2025

18:48 h. [Alternativa de viaje] Si viajas desde Plaza de Maipú #L5 hacia Hospital El Pino, viaja hasta Santa Ana y combina con #L2 para continuar tu recorrido. pic.twitter.com/6r9BRghPgl — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 18, 2025

18:50 h. [Alternativa de viaje] Si viajas desde Plaza de Maipú #L5 hacia Plaza de Puente Alto, viaja hasta Vicente Valdés y combina con #L4 para continuar tu recorrido. pic.twitter.com/Rc8S0N3ZJ1 — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 18, 2025

18:55h. [Alternativa de viaje] Si viajas desde Plaza de Maipú #L5 hacia Los Libertadores #L3, viaja hasta Santa Plaza de Armas y combina con #L3 para continuar tu recorrido. pic.twitter.com/vx61cru9Sl — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 18, 2025