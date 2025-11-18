 Metro de Santiago informa cierre de 7 estaciones de Línea 1: Revisa cuáles y alternativas de ruta - Chilevisión
18/11/2025 18:27

Metro de Santiago informa cierre de 7 estaciones de Línea 1: Revisa cuáles y alternativas de ruta

La información fue confirmada por el tren subterráneo a través de redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Hace pocos minutos el Metro de Santiago comunicó el cierre de siete estaciones de la Línea 1 de la red.

La información fue confirmada por el tren subterráneo a través de sus redes sociales.

Metro indicó que las siguientes estaciones están cerradas y sin detención de trenes:

  • San Pablo
  • Neptuno
  • Pajaritos
  • Las Rejas
  • Ecuador
  • San Alberto Hurtado
  • U. de Santiago

En el caso de San Pablo, además, la combinación a Línea 5 se encuentra suspendida.

El resto de la Línea 1, comprendida entre las estaciones Estación Central y Los Dominicos, está disponible.

Alternativas de ruta

A raíz de la interrupción parcial del servicio, desde Metro dieron a conocer alternativas de ruta para trasladarte desde y hasta distintos puntos de la capital.

