Oficialismo no tendrá lista única: AH y FRVS se bajan del acuerdo y tendrán su propio pacto - Chilevisión

12/08/2025 20:02

Oficialismo no tendrá lista única: AH y FRVS se bajan del acuerdo y tendrán su propio pacto

El exprecandidato presidencial Jaime Mulet confirmó la noticia y dio a conocer cómo se conformará la nueva lista parlamentaria.

Publicado por CHV Noticias

Los partidos Acción Humanista (AH) y la Federación Regional Verde Social (FRVS) anunciaron este martes que finalmente no serán parte de la lista parlamentaria junto al resto del oficialismo. 

La decisión de ambas tiendas se da tras varios meses de negociaciones con el resto de colectividades.

La idea de conformar una lista única fue planteada insistentemente por el presidente Gabriel Boric y secundada por la candidata del sector a La Moneda, Jeannette Jara.

Jaime Mulet detalla cómo se conformará la segunda lista parlamentaria del oficialismo

A las afueras de la sede del PS, el exprecandidato presidencial Jaime Mulet dio a conocer la noticia y detalló también cómo se conformará la nueva lista parlamentaria.

"Lo mejor no lo hemos podido lograr, pero lo bueno a veces suple. Hemos hecho un esfuerzo y hemos señalado que vamos a ir en una segunda lista, una que apoya con todo a Jeannette Jara", indicó.

Uno de los motivos sería que ambas partes no lograron acordar la distribución y reparto de los cupos. Desde la FRVS apostaban a hacerse con 16 de los 138 lugares, cosa que no habría ocurrido.

El nuevo pacto parlamentario está conformado, hasta el momento, por Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social, aunque no se descarta que más partidos se sumen.

Al respecto, Mulet afirmó haber conversado "con el partido Popular, con el partido Animalista Alianza Verde Popular y algunos movimientos como Transformar y Archipiélago Soberano".

"La idea es construir una alternativa" que apoye a la carta del PC y que también "permita descongestionar esta otra lista que, desgraciadamente, después de 8 meses, no logramos llegar a un entendimiento", complementó.

