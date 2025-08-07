“A ti y a tu familia...”: Alcalde de San Bernardo denuncia amenazas de muerte - Chilevisión

El edil Cristopher White denunció a través de redes sociales que dejaron en el frontis de la municipalidad una hoja con una amenaza contra él y su familia.

El alcalde de San Bernardo, Cristopher White, denunció a través de redes sociales haber recibido un documento con amenazas de muerte dirigidas hacia él y su familia.

El jefe municipal acusó que estas amenazas se originaron días después de llevar a cabo diversos operativos para controlar el comercio irregular y erradicar el crimen organizado de la comuna.

Alcalde denuncia amenazas de muerte

En el video publicado en su cuenta de Instagram, White muestra una hoja que habrían dejado desconocidos en el frontis municipal.

"Alcalde, te vamos a matar a ti y a tu familia", indica la amenaza.

Al respecto, el edil señaló que como municipio presentarán una denuncia y que este tipo de prácticas no los iban a intimidar.

"Les quiero decir a esos cobardes que lo único que hacen es alimentar nuestra convicción porque sabemos que actúan de esta manera cobarde como lo hacen diariamente en muchos territorios de nuestra comuna [...] vamos a seguir en nuestra lucha firme contra el crimen organizado y las mafias", cerró.

Puedes ver el video a continuación: