“Está radiante”: La reaparición de Paulina Urrutia que emocionó a usuarios en redes sociales - Chilevisión

Katherine Salosny sorprendió a sus seguidores tras compartir una fotografía junto a la actriz, quien se encuentra en medio de tratamiento contra el cáncer de mama.

Paulina Urrutia sorprendió tras reaparecer en redes sociales en una reciente publicación de Katherine Salosny.

En octubre de 2024, la actriz dio a conocer su diagnóstico de cáncer de mama triple negativo. Desde entonces, su participación en la vida pública ha sido solo para eventos específicos.

El pasado fin de semana, Salosny compartió una fotografía con Paulina tras visitar su restaurante en Tunquén, en la región de Valparaíso, y emocionó a sus seguidores.

"Qué maravilloso abrazo nos dimos, mi querida Paulina, después de tanto tiempo y mucha historia", partió diciendo la exanimadora de televisión.

Luego, expresó que "el vínculo es indisoluble, te quiero mucho!! Gracias por elegir con tu hermana y amiga Casa Tunquén".

Las reacciones a la reaparición de Paulina Urrutia

El posteo de Katherine Salosny generó la inmediata reacción de los usuarios, quienes destacaron la recuperación de Urrutia a un año del diagnóstico de cáncer.

"Qué lindo ver a Paulina recuperándose", "qué linda se ve", "Paulina surge como el ave fénix", "feliz de verte tan bien" y "Paulina está radiante", fueron parte de los comentarios.

En junio pasado, Paulina compartió una sentida reflexión sobre su último año, marcado por su diagnóstico de cáncer.

“Nunca he tenido miedo, nunca tuve, te lo juro. Pero aprendí algo muy valioso y si hay una palabra que creo que por primera vez he aprendido, es confiar. (…) El cáncer me enseñó a confiar”, confesó.

En esa misma línea, explicó que “la exposición es mi mayor miedo y esta entrevista me da terror, es un terror que tengo desde los 20 años. A mis amigos les digo, miren, los resultados de la quimioterapia no son buenos, pero esto no se acaba aquí”.

“Estoy entregada a lo que pase, y a que las cosas pueden funcionar y, si funcionan, será maravilloso y tendré otra vida, una segunda. Pero si no resultan… he tenido una existencia plena y ¡a concho!”, agregó.