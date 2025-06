“Es lo que más me ha costado”: La íntima reflexión de Paulina Urrutia tras diagnóstico de cáncer - Chilevisión

La actriz entregó detalles de su proceso lidiando con su enfermedad y los efectos psicológicos que esta le ha traído durante el último año.

Paulina Urrutia compartió emotivos detalles sobre cómo ha sido su último año lidiando con un diagnóstico de cáncer de mama triple negativo.

En una íntima conversación con Revista Ya, la actriz reveló cómo se presentaron los primeros síntomas de su enfermedad y las consecuencias psicológicas que esta le ha traído.

En esa línea, confesó que lo más difícil del cáncer ha sido el aprender a confiar: “Cuando me decían, Paulina, confía en la vida, yo decía, ¿what? ¡No! Y haber aprendido a confiar me emociona (se le llenan los ojos de lágrimas), porque es lo que más me ha costado".

El diagnóstico de Paulina Urrutia

Según explicó la intérprete, los primeros síntomas aparecieron poco después de la muerte de su esposo, Augusto Góngora y tras el diagnóstico empezó con quimioterapia. “La vida, de un año para otro, me cambió”, reveló.

Sin embargo, pese al tratamiento, el cáncer avanzó: “Lloré como una niña, encerrada y muerta de calor. Imagínate, estaba pelada, hinchada, sin poder trabajar. Mi caso es más terrible porque ¡tú eres actriz, trabajas con tu cuerpo! (...) Uno se siente absolutamente liquidado, ¡cómo no iba a llorar!”, recordó.

De igual manera, explicó que “me pasa algo increíble, porque, mientras lloraba, mi miedo no era, ¡ay, me voy a morir! Dije: ‘Esto se va a saber y voy a aparecer en la portada de un diario y será la peor foto de mi vida, me voy a ver horrible, y abajo, un titular: Paulina cada vez más cerca de la muerte’”.

"El cáncer me enseñó a confiar”

“Nunca he tenido miedo, nunca tuve, te lo juro. Pero aprendí algo muy valioso y si hay una palabra que creo que por primera vez he aprendido, es confiar. (…) El cáncer me enseñó a confiar”, confesó.

En esa misma línea, explicó que “la exposición es mi mayor miedo y esta entrevista me da terror, es un terror que tengo desde los 20 años. A mis amigos les digo, miren, los resultados de la quimioterapia no son buenos, pero esto no se acaba aquí”.

“Estoy entregada a lo que pase, y a que las cosas pueden funcionar y, si funcionan, será maravilloso y tendré otra vida, una segunda. Pero si no resultan… he tenido una existencia plena y ¡a concho!”, argegó.