$400 millones en efectivo y monedas de oro: ¿Quién es el exfutbolista detenido en "Operación Betis"? - Chilevisión

05/09/2025 10:26

$400 millones en efectivo y monedas de oro: ¿Quién es el exfutbolista detenido en "Operación Betis"?

El exjugador es acusado de haber utilizado el espacio del "tercer tiempo" en partidos de fútbol amateur para orquestar el lavado de miles de millones de pesos de la venta de drogas. 

La Policía de Investigaciones desbarató una organización criminal, cuyos integrantes conformaron un equipo de fútbol amateur llamado Betis y donde se le imputan tres delitos: Asociación criminal, lavado de activos y narcotráfico. 

Ahí aparece Cristopher Veas Arriagada, exfutbolista profesional, quien es acusado de haber utilizado el espacio del "tercer tiempo" en partidos de fútbol amateur para orquestar el lavado de miles de millones de pesos de la venta de drogas. 

Según se investiga, el sujeto habría utilizado empresas de fachada y una casa de cambio en el centro de Santiago para blanquear el dinero obtenido de manera ilícita. Adquiriendo bienes y vehículos de lujo, el patrimonio de la banda denominada como "Betis Fútbol Club" está cifrado en nueve millones de dólares.

¿Quién es Cristopher Veas Arriagada?

Cristopher Veas Arriagada tuvo paso por las divisiones inferiores de Colo Colo y Universidad de Chile. Luego pasó por diversos equipos de divisiones menores, donde uno de esos fue Club Deportivo Maipo Quilicura.

Mientras que en 2015 fichó en un equipo profesional, Deportes Melipilla y dos años después tuvo su único experiencia en el extranjero en el Persija Jakarta de Indonesia.

También fue parte de la Selección de Fútbol Calle en el Mundial disputado en Francia en 2011. Además, integró la ONG Deportiva Minifootball Chile, campeona de fútbol 6 en las Américas en 2018.

Millonaria incautación

En el programa "Contigo En La Mañana de Chilevisión" se mostró que el dinero incautado a esta organización criminal asciende a $400 millones en efectivo, con divisas de varias partes del mundo. Además, los sujetos mantenían hasta monedas de oro. 

