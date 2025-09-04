Vuelco: Venezuela reconoce que ataque de EEUU a barco fue real y lo califica de “masacre ilegal” - Chilevisión

Venezuela reconoció implícitamente el ataque de Estados Unidos a la embarcación que supuestamente trasladaba droga en aguas internacionales.

Inicialmente, las autoridades del régimen acusaron que el video difundido por la Casa Blanca —que muestra a un dron destruyendo un barco, dejando 11 fallecidos— fue creado con inteligencia artificial.

Ahora, junto con admitir el ataque, lo tildaron de "masacre ilegal".

En palabras de Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano y mano derecha de Nicolás Maduro, esta ofensiva "no fue justicia, fue barbarie".

"Lo que Estados Unidos presentó como un 'golpe contra narcos' no es más que una masacre ilegal en aguas internacionales", afirmó.

En ese sentido, añadió: "Violaron el derecho internacional, violaron sus propias leyes y, lo más grave, violaron un principio humano elemental: el derecho a la vida".

Recordemos que este ataque se enmarca en una creciente tensión que tiene enfrentados a ambos países.

Tensión entre Venezuela y EEUU

Hace algunas semanas, Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de liderar el Cártel de Los Soles, una organización "narco terrorista" que buscaba transportar droga al país norteamericano.

Con acciones de lado y lado —como el movimiento de buques de Estados Unidos o el llamado a movilización de las milicias de Venezuela— el conflicto ha continuado escalando.