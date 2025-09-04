 Vuelco: Venezuela reconoce que ataque de EEUU a barco fue real y lo califica de “masacre ilegal” - Chilevisión
Minuto a minuto
Desde Gobierno a candidatos presidenciales: Las reacciones que dejó reportaje de CHV Noticias por "hate" político Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias Así quedaron los cara a cara del primer debate presidencial por TV abierta que transmitirá Chilevisión Corte Suprema rechaza recurso de Raffaella di Girolamo y confirma sobreseimiento de Cristián Campos Chilevisión sorteará el orden de los candidatos para el primer debate presidencial en TV abierta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/09/2025 09:08

Vuelco: Venezuela reconoce que ataque de EEUU a barco fue real y lo califica de “masacre ilegal”

El régimen rectificó y admitió la agresión a un barco que supuestamente trasladaba droga, pese a que en un inicio había afirmado que fue creado con inteligencia artificial por la Casa Blanca.

Publicado por CHV Noticias

Venezuela reconoció implícitamente el ataque de Estados Unidos a la embarcación que supuestamente trasladaba droga en aguas internacionales.

Inicialmente, las autoridades del régimen acusaron que el video difundido por la Casa Blanca —que muestra a un dron destruyendo un barco, dejando 11 fallecidos— fue creado con inteligencia artificial.

Ahora, junto con admitir el ataque, lo tildaron de "masacre ilegal".

En palabras de Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano y mano derecha de Nicolás Maduro, esta ofensiva "no fue justicia, fue barbarie".

"Lo que Estados Unidos presentó como un 'golpe contra narcos' no es más que una masacre ilegal en aguas internacionales", afirmó.

En ese sentido, añadió: "Violaron el derecho internacional, violaron sus propias leyes y, lo más grave, violaron un principio humano elemental: el derecho a la vida".

Recordemos que este ataque se enmarca en una creciente tensión que tiene enfrentados a ambos países.

Tensión entre Venezuela y EEUU

Hace algunas semanas, Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de liderar el Cártel de Los Soles, una organización "narco terrorista" que buscaba transportar droga al país norteamericano.

Con acciones de lado y lado —como el movimiento de buques de Estados Unidos o el llamado a movilización de las milicias de Venezuela— el conflicto ha continuado escalando.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias

Canal 13 emitió un comunicado donde se anuncia la salida del director de la señal tras el reportaje emitido por Chilevisión Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales.

04/09/2025

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025
Publicidad