 Nicolás Maduro acusó que Estados Unidos “viene por el petróleo venezolano” tras ataque a embarcación - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Reportan 21 heridos tras choque de bus escolar y camión en Ruta 5 Norte Ropa de la víctima y documentos: Acusan posibles errores en caso de excadetes de Cobreloa por violación “Seguimos adelante”: La férrea postura de Pedro y Antonio Campos tras sobreseimiento de su padre Contraloría advierte: Investigan legalidad de sumario por denuncia de tortura en Hospital de Osorno Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/09/2025 12:34

Nicolás Maduro acusó que Estados Unidos “viene por el petróleo venezolano” tras ataque a embarcación

El líder del régimen en venezolano apuntó contra la administración de Donald Trump tras el ataque a una embarcación, asegurando que buscan quedarse con las riquezas del país.

Publicado por CHV Noticias

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sumó un nuevo capítulo con la intervención de Nicolás Maduro, quien apuntó a la administración de Donald Trump

Durante las últimas horas el gobierno norteamericano dio a conocer un ataque en contra de un embarcación, supestamente perteneciente al Tren de Aragua, que llevaba droga y salió desde suelo venezolano.

Luego de la operación que costó 11 muertos, el líder del régimen en Venezuela acusó que todo es parte de una estrategia estadounidense porque quieren su petróleo. 

Según confirmó el mismo mandatario estadounidense, las víctimas “se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”.

Maduro acusa a Estados Unidos

Ellos vienen de verdad por el petróleo venezolano, lo quieren gratis; por el gas, pero ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos, les pertenece a ustedes ese petróleo. Esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela”, acusó Maduro. 

También apuntó a la administración de Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, ya que según él “el imperialismo nos ataca porque que inventan un relato que nadie les cree; la juventud de Estados Unidos no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque él que manda (...) es Marco Rubio, la mafia de Miami que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump”.

Finalmente, Nicolás Maduro aseguró que “en Venezuela va a haber paz, con soberanía, con pueblo, con igualdad, con democracia, con libertad, y no han podido ni podrán jamás”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025

Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva

El traumatólogo infantil Cristian Skog Benítez es acusado de una serie de delitos de índole sexual. Su modus operandi era atacar semidesnudo a sus víctimas en las calles de Viña del Mar.

03/09/2025

Los argumentos del clan Di Girolamo para recurrir a la Suprema contra Cristián Campos

A través de un comunicado, la familia de Raffaella di Girolamo sostuvo que respetan lo dictado por la Corte de Apelaciones, sin embargo, acudirán a la Suprema, ya que el fallo "niega el derecho a reparación, verdad y justicia de la víctima".

03/09/2025