Nicolás Maduro acusó que Estados Unidos “viene por el petróleo venezolano” tras ataque a embarcación - Chilevisión

El líder del régimen en venezolano apuntó contra la administración de Donald Trump tras el ataque a una embarcación, asegurando que buscan quedarse con las riquezas del país.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sumó un nuevo capítulo con la intervención de Nicolás Maduro, quien apuntó a la administración de Donald Trump.

Durante las últimas horas el gobierno norteamericano dio a conocer un ataque en contra de un embarcación, supestamente perteneciente al Tren de Aragua, que llevaba droga y salió desde suelo venezolano.

Luego de la operación que costó 11 muertos, el líder del régimen en Venezuela acusó que todo es parte de una estrategia estadounidense porque quieren su petróleo.

Según confirmó el mismo mandatario estadounidense, las víctimas “se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”.

Maduro acusa a Estados Unidos

“Ellos vienen de verdad por el petróleo venezolano, lo quieren gratis; por el gas, pero ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos, les pertenece a ustedes ese petróleo. Esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela”, acusó Maduro.

También apuntó a la administración de Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, ya que según él “el imperialismo nos ataca porque que inventan un relato que nadie les cree; la juventud de Estados Unidos no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque él que manda (...) es Marco Rubio, la mafia de Miami que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump”.

Finalmente, Nicolás Maduro aseguró que “en Venezuela va a haber paz, con soberanía, con pueblo, con igualdad, con democracia, con libertad, y no han podido ni podrán jamás”.